Keskimaa aloittaa yt-neuvottelut koskien yökerho Bran mahdollista toiminnan päättymistä

Uusi Salen pienmyymäläkonsepti Haapamäelle − Sale Haapamäen mittava remontti valmistuu 8.10.2021 09:45:00 EEST | Tiedote

Osuuskauppa Keskimaa on uudistanut Haapamäen Salen myymälän kokonaisvaltaisesti syksyn 2021 aikana. Tiloja on muokattu uuden Sale-pienmyymäläkonseptin mukaiseksi. Myymälän kaikki kalusteet on uusittu ja valikoimaa on muokattu vastaamaan entistä paremmin haapamäkeläisten asiakkaiden tarpeisiin.