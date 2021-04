Keskimaa avaa kaikki ruokaravintolansa vappuun mennessä

ABC Palokan sisätilat ja palvelukokonaisuus ovat uudistuneet 19.4.2021 09:56:25 EEST | Tiedote

ABC Palokan kokonaisvaltainen uudistus on valmistunut sisätilojen ja palvelukokonaisuuden osalta. Remontin aikana liikennemyymälä on uudistettu sisätilojen osalta moderniksi, uuden ABC brändi-ilmeen mukaiseksi kokonaisuudeksi. Uudistuksessa on tavoiteltu lentokenttämäistä asiointikokemusta. Palvelukonseptit on hiottu asiakkaiden tarpeet ja toiveet huomioiden. Uusina palveluina on toteutettu muun muassanoutopöytään lisätty pitsapöytä, perheille rauhoitetut tilat leikkipaikkoineen sekä liikkuvaa työntekoa tukevat modernit kokoustilat.