Keskimaa kutsuu kaikki lomautetut takaisin töihin

Osuuskauppa Keskimaa on joutunut koronaviruksen aiheuttamien vaikutusten myötä lomauttamaan osan ravintoloiden, hotellien, ABC-liikennemyymälöiden sekä tavaratalokaupan henkilöstöstä. Yhteensä lomautusuhan alla olleita henkilöitä on ollut yli 700 henkilöä, joista enimmillään 463 on ollut lomautettuina. Rajoitusten purkautuessa asteittain on Keskimaa päättänyt kutsua kaikki lomautetut takaisin töihin mahdollistaakseen ravintola- ja hotelliliiketoimintojen laajemman käynnistämisen.

Koronaviruksen vaikutukset Osuuskauppa Keskimaan toimintaan ovat olleet ennennäkemättömät. Maaliskuun lopulla Keskimaa joutui sulkemaan suurimman osan ravintoloistaan ja ABC-liikennemyymälöistä. Samaan aikaan myös tavaratalot ja kauppakeskukset hiljenivät. 16.3.2020 käynnistettiin YT-neuvottelut koskien henkilöstön lomauttamista. Osa lomautusuhan alla olleista henkilöistä saatiin työllistettyä ruokakaupan kasvaneisiin tarpeisiin. Lomautettuja on kutsuttu kevään aikana jatkuvasti takaisin töihin ja töitä on tarjottu lähinnä ruokakaupan työtehtävistä. Kesäkuun alusta ravintolatoimintaa on päästy avaamaan varovaisen harkitusti. Ensimmäisessä aallossa Keskimaa avasi suurimpia ravintoloitaan ja kaikki liikennemyymälät. − Yhteiskunta avautuu hiljalleen ja asiakkaat ovat palaamassa ravintoloihin ja liikennemyymälöihin. Tulemme avaamaan lisää ravintoloita ja Original Sokos Hotel Alexandran heinäkuun ensimmäisellä viikolla. Avauksiin valmistaudumme kutsumalla nyt kaikki lomautetut työntekijämme takaisin töihin. Yksityiskohtia avausten osalta hiotaan vielä, joten kerromme aikataulut ja avattavat ravintolat kesäkuun viimeisellä viikolla, kertoo Osuuskauppa Keskimaan toimitusjohtaja Antti Määttä.



− Kaupoissa kesäkauppa on vilkastunut ja lomautusten purkamisten myötä meillä on mahdollisuus käynnistää myös rekrytointeja. Ruokakauppoihimme tarvitaan lisää henkilökuntaa, kun ravintola-alan ja liikennemyymälöiden ammattilaiset pääsevät palaamaan omiin yksiköihin, Määttä jatkaa.

Lomautusten päättymisten ilmoittamiset on tehty henkilökohtaisesti viikonlopun aikana. Lomautettuja töihin kutsuttavia on yhteensä 128 henkilöä. − Ravintolapalveluiden avautuessa vaiheittain on meille edelleen ensiarvoisen tärkeää huolehtia asiakkaiden ja työntekijöidemme turvallisuudesta. Haluamme olla nyt erityisen tarkkoja omalta osaltamme, että turvallisuudesta pidetään hyvää huolta kaikissa toimipaikoissamme jatkossakin, Määttä korostaa.

