Keskimaalle 25. S-market – S-market Tourula avataan torstaina

Osuuskauppa Keskimaa avaa uuden S-marketin Tourulaan, Jyväskylän keskustan tuntumaan torstaina 11.3.2021. Uudessa reilun 1000 neliön myymälässä korostuu asiakkaiden toiveet niin valikoiman kuin palveluiden osalta. Uusi myymälä työllistää kymmenen vakituista työntekijää.

Torstaina 11.3.2021 avattava S-market Tourula sijaitsee osoitteessa Tourulantie 11, Isku-huonekaluliikkeen vieressä. Kaupan palveluiden ja valikoimien suunnittelussa on kuunneltu alueen asukkaiden toiveita. Yli 900 asiakastoiveessa korostuivat mm. take away -tuotteet, paistopiste, lämminhenkinen palvelu, laadukas hedelmä- ja vihannesosasto sekä ruoan verkkokaupan palvelut.

– S-market Tourulassa haluamme tarjota kasvavalla Kankaan alueella helpon ja nopean asiointimahdollisuuden. Myymälän valikoima on suunniteltu asiakkaiden toiveita kuunnellen, erityisesti yhden-kahden hengen kaupunkilaistalouksia sekä alueella työssäkäyviä ajatellen, toteaa S-market Tourulan marketpäällikkö Mikko Romo.

– Olemme toteuttaneet kaikki vahvimmin esiin nousseet toiveet. Varsin kattavissa valikoimissamme korostuvat laaja hedelmä- ja vihannesosasto sekä take away -tuotteet. Hyllyn päädystä on kätevä napata matkaan vaikkapa Itsudemon sushirasia tai täytetty patonki. Lisäksi meiltä löytyy mehukone, salaattibaari ja paistopiste. Meillä on myös käytössä ruoan uusi verkkopalvelu S-kaupat.fi, josta voi kätevästi tilata ruoat ennakkoon ja noutaa sovittuna aikana noutopisteestä, Romo täydentää.

Vastuullisia valintoja myymäläkalusteissa ja rakennusmateriaaleissa

Keskimaa on sitoutunut kehittämään liiketoimintansa ympäristövaikutuksia ja tukemaan ekologisesti vastuullista toimintaa. Hiilijalanjäljen ja kulutuksen pienentämiseksi energianhankintaa ja -käyttöä on optimoitu myös S-market Tourulan kalustevalinnoissa, joissa suositaan ovellisia kylmäkalusteita, jotka toimivat energiatehokkaalla waterloop-tekniikalla. Myymälän kalustamisessa on hyödynnetty osittain käytettyjä kalusteita, kuten pullonpalautusautomaatti, osa kuivatavaroiden hyllyistä, opastefriisit sekä toimistokalusteet.

Rakennusmateriaalien osalta myymälässä on käytetty lattiamateriaalina Active-laattaa, joka tuhoaa ympäristöstään bakteereja, viruksia ja ilmansaasteita sekä poistaa myös hajuja. Laatan pinnan kanssa kosketuksissa olevat bakteerit ja virukset tuhoutuvat 99,9 % tehokkuudella.

Historiallisesti merkittävä avaus

Sijainniltaan S-market Tourula on loistavien kulkuyhteyksien varrella. Kauppaan pääsee helposti niin kävellen, pyörällä kuin autolla. Liikekiinteistön pysäköintialueelle on saatu lähes tuplasti lisätilaa asiakaspysäköintiin, kun henkilökunnan parkkipaikkoja on siirretty kiinteistön toiselle puolelle, Ailakinkadulle.

− Olemme päässeet avaamaan viimeksi yli 10 vuotta sitten uuden myymälän uudessa toimintaympäristössä, joten tämä on meille historiallisesti todella merkittävä avaus. Uskomme vahvasti alueen mahdollisuuksiin ja sijaintiin keskustan ja Seppälän välimaastossa. S-market Tourula on Keskimaan alueen 25. S-market, Osuuskauppa Keskimaan ryhmäpäällikkö Jarno Minkkinen iloitsee.

S-market Tourula avaa ovensa torstaina 11.3.2021 klo 10. Koronatilanteen vuoksi myymälässä ei järjestetä erillistä avajaistilaisuutta. Jatkossa S-market Tourula palvelee asiakkaita laajoin aukioloajoin, arkisin ja lauantaisin klo 7–23, sunnuntaisin klo 9–23.