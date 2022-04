Keskimaan ABC-latausasemien verkosto laajenee vuoden 2022 aikana kymmeneen latausasemaan

Uusia ABC-suurteholatausasemia avataan seuraavaksi ABC Vaajakosken, Keljon Prisman sekä S-market Jämsän yhteyteen. Näiden asemien suunnittelu on parhaillaan käynnissä. Lisäksi parhaillaan rakenteilla on asiakkaiden pidempää viipymää palveleva peruslatausasema Sokos Hotel Paviljongin yhteyteen. Aseman avausta tavoitellaan vielä tälle kesälle.

– Kaikki ABC-latausasemamme ovat ensisijaisesti nopean lataamisen mahdollistavia teho- tai suurteholatausasemia. Lisäksi asemien yhteyteen rakennetaan matalamman latausvirran tarvitsijoille peruslatauspisteitä . Haluamme edetä latauspalvelujen rakentamisessa ripeästi, sillä osuuskauppa Keskimaan maantieteellinen sijainti keskellä Suomea keskeisten valtaväylien varrella luo meille odotuksia liikkuvilta asiakkailtamme, toimialajohtaja Heikki Tervanen kertoo.

Osuuskauppa Keskimaan ensimmäinen ABC-latausasema avattiin Prisma Palokkaan marraskuussa 2021. Tällä hetkellä Keskimaan alueella on ABC-latausasemia kuudessa eri palvelupisteessä. Kaikilta asemilta löytyviä peruslatauspisteitä (teho max. 22 kW) on yhteensä 24, teholatauspisteitä (teho max. 50 aW) kaksi ja suurteholatauspisteitä (teho max. 150 kW) 10 kappaletta.

Valtakunnallisesti ABC-latausverkosto on laajentunut usean alueosuuskaupan alueelle. Valtakunnallinen kasvu jatkuu voimakkaana vuoden 2022 aikana, sillä S-ryhmän toimipaikkojen yhteyteen avataan arviolta yli 100 uutta latausasemaa. S-ryhmän tavoitteena on rakentaa noin tuhannen latausaseman verkosto vuoden 2025 alkuun mennessä.

Sähköä uusituvista lähteistä

Osuuskauppa Keskimaan ja S-ryhmän tavoitteena on olla oman toimintansa osalta hiilinegatiivinen vuodesta 2025 alkaen. Tavoite lähestyy, sillä jo tällä hetkellä kaikki S-ryhmässä käytettävä sähkö tulee uusiutuvista lähteistä.

– ABC-latauksen sähkö on sataprosenttisesti uusiutuvista lähteistä, tuulivoimalla tuotettua. Laajentamalla latausverkostoa tarjoamme asiakkaillemme lisää mahdollisuuksia siirtyä kohti ilmastofiksumpaa liikennettä, Tervanen korostaa.

ABC-latauksen lisäksi ABC-ketjun tavoitteena on etsiä muitakin kustannustehokkaita ja teknisesti toimivia ratkaisuja vähentämään liikenteen fossiilisia päästöjä nyt ja tulevaisuudessa. Osana tätä kehitystyötä ABC-ketjussa tuotiin myyntiin muun muassa täysin uusiutuva Nero Diesel alkukesästä 2021.

Asiakkailta kiitosta hinnoittelumallista

ABC-latauksen asiakkaat ovat olleet erityisen tyytyväisiä ABC-latauksen hinnoittelumalliin. Hinnoittelu on käyttäjien toiveiden mukaisesti kilowattituntiperusteinen sekä perus-, teho- että suurteholatauksessa eli asiakas maksaa ladatusta sähköstä.

ABC-latauksen koko asiointi tapahtuu ABC-mobiili-sovelluksen avulla.

Osuuskauppa Keskimaan ABC-latausverkosto huhtikuussa 2022:

ABC Joutsa: suurteholatausasema

ABC Palokka: suurteholatausasema

ABC Viitasaari: suurteholatausasema

Prisma Palokka, Jyväskylä: suurteholatausasema

Prisma Seppälä, Jyväskylä: peruslatausasema

Original Sokos Hotel Alexandra, Jyväskylä: peruslatausasema





ABC-latausasemia on tällä hetkellä valtakunnallisesti yhteensä 75 kappaletta, ja niissä on latauspisteitä yli 500 autolle. Peruslatauspisteitä (teho max. 22 kW) on yhteensä 298, teholatauspisteitä* (teho max. 100 kW) 155 ja suurteholatauspisteitä (teho ma. 150 kW) 65 kappaletta.

Lisätietoa ABC-latauksesta ja verkoston ajantasainen tilanne on kerrottu ABC-mobiilissa tai osoitteessa https://www.abcasemat.fi/fi/abc-lataus/sahkoauton-lataus

* Teholatauspisteestä käytetään yleisesti myös termiä pikalatauspiste.