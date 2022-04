Keskimaan alkuvuoden myyntiä ja tuloskehitystä vauhditti hotelli-, ravintola- ja liikennemyymäläkaupan elpyminen

Keskimaan market- ja tavaratalokaupan liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 1,5 % 114,9 miljoonaan euroon. Päivittäistavarakauppaa tehtiin 106,2 miljoonalla eurolla. Kasvua edelliseen vuoteen oli 1,7 %. Käyttötavarakaupan liikevaihto oli 10,6 miljoonaa euroa, laskua edellisvuoteen oli 0,7 prosenttia.

− Alkuvuoden kasvuluvut tulevat pääosin elpyvästä liikennekaupasta sekä hotelli- ja ravintolakaupasta. Iloinen yllätys on ollut Sokoksen tavaratalokaupan hyvä kehitys. Maaliskuussa luvuissa on päästy jo lähelle normaalia eli koronaa edeltävää aikaa myös toimialoilla, joita korona erityisesti kuritti, toteaa Osuuskauppa Keskimaa toimitusjohtaja Antti Määttä.

Keskimaan matkailu- ja ravitsemiskaupan liikevaihto oli 5,4 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 58,0 %. Ravintolakauppa (3,5 milj.€) kasvoi 59,9 % ja majoituskauppa (1,8 milj.€) kasvoi 54,4 %. Ravintola- ja matkailukauppa on lähtenyt toipumaan koronarajoitusten väistyttyä maaliskuun alusta. Koronaa edeltävästä tasosta jäätiin vielä alkuvuoden osalta, mutta kevään näkymät ovat positiiviset ja koronaa edeltävä vuoden 2019 taso on mahdollista saavuttaa.

Liikennekauppa (aiemmin liikennemyymälä- ja polttonestekauppa) liikevaihto kasvoi alkuvuonna 30,4 % 33,4 miljoonaan euroon. ABC-liikennemyymälöiden ravintola- ja marketkaupassa myyntiä tehtiin 5,8 miljoonalla eurolla (+ 24,1 %). Liikenteen energiat ja palveluiden liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 27,6 miljoonaa euroa (31,9 %). Luvuissa on nähtävillä tieliikennemäärien kasvu erityisesti helmi-maaliskuussa. Polttoaineen hinnannousu näkyy liikenne-energian luvuissa, joihin polttonestemyynnin lisäksi sisältyy sähkölataukset, autopesupalvelut, polttoöljyn myynti sekä Rent-it-vuokrauspalvelu.

− Ennakoimme Keskimaan liikevaihdon ja tuloksen kehityksen muodostuvan myös loppuvuoden osalta matkailu-, ravintola sekä liikennemyymäläkaupasta. Ennustamme, että elpymisestä huolimatta hotelli- ja ravintolakauppa tulee vielä tänä vuonna olemaan tappiollista. Ruokakaupan liikevaihdon kasvu muodostuu lähinnä yleisestä hinnannousun vaikutuksesta ja tulostaso pysynee ennallaan, Määttä ennakoi.

Uusia palvelumalleja ja muutoksia myymäläverkostossa

Osuuskauppa Keskimaan investoinnit sähköautojen latausasemaverkostoon ovat jatkuneet alkuvuoden aikana. Tammikuussa Keskimaa avasi ABC-suurteholatausasemat Joutsan sekä Palokan ABC-liikennemyymälöiden yhteyteen ja helmikuun aikana on avattu suurteholatausasema Viitasaaren ABC-aseman yhteyteen sekä latausasemat Original Sokos Hotel Alexandran ja Seppälän Prisman yhteyteen. Tavoitteena on, että vuoden loppuun mennessä Keskimaan ABC-latausasemien verkosto on laajentunut kymmeneen latausasemaan. Uusia ABC-suurteholatausasemia avataan seuraavaksi ABC Vaajakosken, Keljon Prisman sekä S-market Jämsän yhteyteen.

Myymäläverkoston osalta Jyväskylässä 24/7 palvelevan S-market Savelan 1000 neliön laajennus ja kokonaisvaltainen myymäläuudistus valmistui maaliskuussa. Prisma Seppälän kiinteistössä avattiin uusi kauneuden erikoisliike Emotion Seppälä tammikuussa.

Myymäläverkosto muuttui helmikuussa, kun Hankasalmen asemalla toiminut Sale Hankasalmi päädyttiin sulkemaan myymälän kiinteistön huonon kunnon vuoksi.

Ravintolapuolella yökerho Bran toiminta päädyttiin lopettamaan ennakoitua aiemmin koronarajoitusten vuoksi. Yökerhon ovia ei koronarajoitusten vuoksi päästy vuoden 2022 puolella avaamaan asiakkaille lainkaan. Lopettamispäätöksen taustalla oli vuokrasopimuksen päättyminen Jyväskylän keskustassa.

Uutena palveluna Keskimaan alueella on aloittanut huhtikuun alussa kiertävä palveluauto S-biili, joka tuo uudella tavalla asiakasomistajuuden ja S-Pankin palvelut pienemmille paikkakunnille.

Keskimaa tarjoaa kesätöitä ja harjoittelupaikkoja suunnitellusti, lomautuksilta vältyttiin tänäkin vuonna

Keskimaa on merkittävä keskisuomalainen työnantaja. Osuuskaupan palveluksessa oli maaliskuun lopussa aktiivisessa työsuhteessa 1 922 työntekijää. Keskimaa ei joutunut alkuvuoden koronarajoitusten vuoksi lomauttamaan henkilökuntaa ravintoloistaan, vaan henkilökunnalle tarjottiin mahdollisuus siirtyä työskentelemään avuksi liikennemyymälöihin tai kaupanalan toimipaikkoihin ravintoloihin kohdistuneiden rajoituksien ajaksi.

Keskimaa on rekrytoinut satoja kesätyöntekijöitä töihin toimipaikkoihin eri puolille Keski-Suomea. Koululaisille suunnattu, Tutustu työelämään ja tienaa -harjoittelu päästään toteuttamaan tänä vuonna suunnitellusti. Satojen kesätyöntekijöiden lisäksi Keskimaalle tulee tänä kesänä lähes 500 ensikertaa työelämään tutustuvia kesäharjoittelijoita.

Keskimaan omistajuudesta merkittävin rahana maksettava etu omistajille on Bonus, jota maksettiin tammi-maaliskuussa 5,3 miljoonaa euroa. Keskimaan ylijäämänpalautuksen maksusta vuoden 2021 osalta päättää Keskimaan edustajisto kevätkokouksessaan 7.6.2022.

Keskimaan vuoden 2021 vuosikatsaus on julkaistu osoitteessa: https://keskimaa.fi/vuosikertomus/