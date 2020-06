Keskimaan avaa lähes kaikki ruokaravintolansa sekä Original Sokos Hotel Alexandran ensi viikolla 1.7.2020

Koronarajoitusten asteittaiset purkamiset vauhdittivat Osuuskauppa Keskimaan päätöksiä avata heinäkuun alussa Original Sokos Hotel Alexandran ravintolapalveluineen sekä molemmat Rossot Jyväskylässä. Turvalliseen asiointiin kiinnitetään korostetusti huomiota ja asiakkaita ohjeistetaan monin eri tavoin pitämään huolta hygieniasta ja huomioimaan turvavälejä.

Osuuskauppa Keskimaan avasi kesäkuun alussa seitsemän ravintolaa Jyväskylässä sekä kaikkien ABC-asemien ravintolapalvelut. Keskimaa on päättänyt avata lähes kaikki loput ruokaravintolansa 1.7.2020 sekä Original Sokos Hotel Alexandran palveluineen.



1.7.2020 avattavia ravintoloita ovat Original Sokos Hotel Alexandran yhteydessä toimivat ravintolat Jalo Kitchen & Lounge sekä Frans & Sandra hotellin aamiais- ja lounasravintola Franseskan palvelujen lisäksi. Näiden lisäksi molemmat Jyväskylän Rossot, Rosso Jyväskeskus ja Rosso Kirkkopuisto, avataan. Lounasravintola Buffa Seppälä on avattu jo lähes normaaliin toimintaan 22.6.2020, heti kun buffetpöytien tarjoilut mahdollistettiin.

− Näkymät ovat nyt huomattavasti valoisammat kuin vielä toukokuun lopulla, kun teimme päätöksiä kesäkuun alun ravintoloiden avauksista. Kesän alussa meidän tavoitteemme oli avata laajemmin hotelli- ja ravintolatoimintaa vasta syyskuun alussa. Ravintoloihin kohdistuneiden koronarajoituksien asteittainen purkaminen on vaikuttanut positiivisesti nyt tehtyihin avauspäätöksiin, toteaa Osuuskauppa Keskimaan matkailu- ja ravitsemisalan toimialajohtaja Pasi Kunelius.

− Kesäkuun alku on lähtenyt avatuissa ravintoloissa ja myös Solo Sokos Hotel Paviljongissa positiivisella vireellä käyntiin. Aurinkoinen ja lämmin sää on houkutellut ihmisiä liikenteeseen ja asiakkaat ovat voineet hyödyntää terassien asiakaspaikkoja. Ravintoloiden ja toisen hotellimme avauksella on myös suuri vaikutus kesälomamatkailun mahdollisuuksiin Jyväskylässä, Kunelius lisää.

Toistaiseksi Keskimaan ravintoloista kiinni jäävät vielä yökerhot BRA ja Freetime. Kahvila-ravintola VENNin tiloja hyödynnetään ravintola Revolutionin asiakaspaikkoina toistaiseksi, myös ravintola Green Egg pysyy vielä toistaiseksi suljettuna. Messu- ja kongressikeskus Paviljongin ravintolatoimintaa pyörittävä Paviljonki Ravintolat jää odottamaan edelleen Paviljongin toiminnan käynnistymistä.

Asiakasturvallisuus ja hygieniasta huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää

Kaikissa Keskimaan ravintoloissa ja hotelleissa noudatetaan tehostettua hygieniaa ja turvallista asiointia edistäviä ratkaisuja. Henkilökunnalla on tarkka ohjeistus henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimiseen. Tärkeässä roolissa on myös asiakkaiden opastaminen turvalliseen asiointiin. Sitä tehdään muun muassa sähköisten infonäyttöjen, lattiatarrojen, julisteiden ja opastusvideoiden avulla. Ravintoloiden ja hotellien palvelutiskeille on asennettu kaupoista tutut suojapleksit ja asiakkaille on tarjolla käsidesiä.

− Olemme halunneet ottaa mahdollisimman hyvin kaikki turvalliseen asiointiin ja työskentelyyn liittyvät toimet huomioon. Toimimalla vastuullisesti ja kehottamalla myös asiakkaitamme huomioimaan hygienian ja turvavälien tärkeyden, haluamme osaltamme välittää, että kannamme vastuun yhteisestä hyvinvoinnista. Turvallisuuden tunne on nyt ensiarvoisen tärkeää, Kunelius täsmentää.