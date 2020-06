Keskimaan edustajisto päätti ylijäämänpalautuksen maksusta ja hyväksyi sääntömuutoksen

Keskimaa kutsuu kaikki lomautetut takaisin töihin 15.6.2020 11:55:00 EEST | Tiedote

Osuuskauppa Keskimaa on joutunut koronaviruksen aiheuttamien vaikutusten myötä lomauttamaan osan ravintoloiden, hotellien, ABC-liikennemyymälöiden sekä tavaratalokaupan henkilöstöstä. Yhteensä lomautusuhan alla olleita henkilöitä on ollut yli 700 henkilöä, joista enimmillään 463 on ollut lomautettuina. Rajoitusten purkautuessa asteittain on Keskimaa päättänyt kutsua kaikki lomautetut takaisin töihin mahdollistaakseen ravintola- ja hotelliliiketoimintojen laajemman käynnistämisen.