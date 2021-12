Keskimaan henkilöstöä kiitetään ylimääräisellä tulospalkkiolla

Osuuskauppa Keskimaan tämän vuoden 2021 tulos tulee olemaan merkittävästi parempi kuin vuonna 2020. Samalla myös vuoden 2021 tulostavoitteet tulevat ylittymään. Päätöksen tulospalkkiosta on tehnyt Keskimaan hallitus 16.12.2021 kokouksessa.



− Henkilökuntamme on joutunut työskentelemään kohta jo kaksi vuotta kovassa paineessa koronapandemian etulinjassa marketeissamme, liikennemyymälöissämme sekä ravintoloissamme ja hotelleissamme. Haasteellisesta tilanteesta huolimatta olemme suoriutuneet tästä toisesta koronavuodesta erinomaisesti. Osuuskaupan toiminnan tuloksellisuus on ylittänyt odotukset ja samalla asiakkaidemme ja henkilökuntamme turvallisuus on vaikeissa olosuhteissa toteutunut hienosti. Kiitos tästä kuuluu erityisesti meidän henkilökunnallemme, kiittelee Osuuskauppa Keskimaan toimitusjohtaja Antti Määttä.

Keskimaan henkilökunnalle maksetaan ylimääräisenä tulospalkkiona 0,35 € jokaisesta vuoden 2021 aikana tehdystä työtunnista.

− Kokoaikaiselle työntekijälle ylimääräinen tulospalkkio tarkoittaa noin 600 euroa, ja esimerkiksi 20 tuntia viikossa työskennelleelle osa-aikaiselle työntekijälle ylimääräinen palkkio on noin 300 euroa. Maksamme ylimääräistä tulospalkkiota henkilökunnallemme yhteensä noin 2,5 miljoonasta työtunnista, mikä yhteenlaskettuna summana on sivukuluineen noin 1 050 000 euroa, Määttä konkretisoi tulospalkkion summia.



Kaikki Keskimaan työntekijät ovat tulospalkkauksen piirissä. Työntekijät ovat ansainneet jo vuoden 2021 aikana työryhmien yhteisiin tavoitteisiin perustuvaa tulospalkkiota, joka voi maksimissaan olla 1 € / tehty työtunti ja jota maksetaan 4 kk välein. Nyt toteutettava ylimääräinen tulospalkkio maksetaan tämän lisäksi.

Tulospalkkio maksetaan Keskimaan työntekijöille helmikuun lopussa, 28.2.2022.



− Henkilökuntamme todellakin ansaitsee tämän kiitoksen poikkeuksellisen haastavasta vuodesta. Keskimaalaiset ovat tehneet töitä poikkeusaikoina haastavammissa olosuhteissa kuin koskaan aikaisemmin. Matkailu- ja ravitsemiskaupan sekä liikennemyymälöiden toimipaikkoja on tämänkin vuoden aikana suljettu osittain ja työntekijät ovat joustavasti siirtyneet avuksi marketkaupan palveluihin. Henkilökuntamme ammattitaitoinen toiminta on varmistanut sen, että toimipaikoissamme on ollut turvallista työskennellä ja asioida. Uskomme, että tämä tieto ylimääräisestä palkkiosta näin joulun alla on varmasti monelle mieluinen, toteaa Osuuskauppa Keskimaan henkilöstöjohtaja Kaisamaria Thusberg.