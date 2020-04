Keskimaan Kauppa-apu-palvelu laajenee S-marketeihin Tikkakoskelle, Vaajakoskelle ja Viitasaarelle

Keskimaan Kauppa-apu on ruokakaupan tilaus- ja noutopalvelu, joka käynnistyi huhtikuun alussa neljässä S-marketissa: Jämsässä, Keuruulla, Saarijärvellä ja Äänekoskella. Palvelua on nyt laajennettu Tikkakosken, Vaajakosken ja Viitasaaren S-marketeihin. Kauppa-apu-palvelu suunnattiin ensisijaisesti COVID-19-viruksen riskiryhmiin kuuluville henkilöille, mutta jatkossa palvelu on saatavilla kaikille lähialueiden asukkaille. Palvelussa verkkokaupasta valitut tuotteet kerätään toimipaikassa valmiiksi kasseihin ja ne noudetaan tai toimitetaan sovittuna aikana. Tilauksia on mahdollistaa hoitaa myös puhelimitse.

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen myötä kysyntä ruoan verkkokaupan palveluista on kiihtynyt. Osuuskauppa Keskimaassa Kauppa-apu-palvelua on lähdetty kehittämään pikavauhtia puhtaasti asiakkaiden tarpeita ja toiveita kuunnellen. Palvelua on kehitetty aktiivisesti viimeisten viikkojen aikana, joten Kauppa-apu-palvelu on nyt mahdollista laajentaa lähialueiden kaikille asiakkaille. Kauppa-apu toimii niin, että asiakkaan verkkokaupasta valitsemat tuotteet kerätään toimipaikassa valmiiksi kasseihin ja ne noudetaan tai toimitetaan sovittuna aikana toimipaikasta. Kauppa-apu-palvelu on nyt saatavilla S-marketeissa Jämsässä, Saarijärvellä, Keuruulla, Tikkakoskella, Vaajakoskella, Viitasaarella ja Äänekoskella. Jyväskylän alueella toimii tehostetusti Kauppakassi-palvelu Seppälän Prismassa ja Mestarin Herkussa.

− Huhtikuun alkupuolella 8.4.2020 käynnistimme Keskimaan Kauppa-apu-palvelun neljällä paikkakunnalla eri puolilla Keski-Suomea. Halusimme ensisijaisesti auttaa ja palvella eri puolilla Keski-Suomea asuvia riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä, toteaa Osuuskauppa Keskimaan market- ja tavaratalokaupan toimialajohtaja Reima Loukkola.

− Palvelu on testattu toimivaksi ja asiakkaidemme palaute on ollut yksinomaa hyvää. Halusimme lähteä viipymättä laajentamaan palvelua niihin S-marketeihimme, jotka taustatiloja uudelleenjärjestelemällä ovat kyvykkäitä ottamaan kokonaisuuden haltuun. Samalla olemme saaneet toiminnot rullaamaan ja resurssit kuntoon, joten meillä on nyt mahdollisuus laajentaa palvelu myös riskiryhmien ulkopuolelle, Loukkola lisää.

Kauppa-apu-palvelulla on myös työllistävä vaikutus, sillä tuotteiden keräilyyn ja palvelun taustatoimintoihin tarvitaan tehtävään perehdytettyjä työntekijöitä myymälän koon ja palvelun kysynnän mukaan. Palvelun mahdollistamiseksi S-marketeihin on saatu avuksi henkilökuntaa Keskimaan muilta toimialoilta, jotka muuten olisivat olleet lomautusuhan alla, kun lähes kaikki Keskimaan ravintolat, toinen hotelleista ja osa ABC-liikennemyymälöistä on suljettuina. Lisäksi asiakaspalvelun ammattilaisia on työllistynyt puhelinpalveluun.

Puhelinpalvelun rooli on keskeinen – lähes puolet tilauksista tehty puhelintukea hyödyntäen

Kauppa-apu-palvelun tilaukset tehdään myymäläkohtaisesti S-ryhmän ruokakauppojen foodie.fi-verkkopalvelun kautta hyödyntäen Kauppa-apu-palvelun lomaketta tai puhelinpalvelua. Tilatut tuotteet joko toimitetaan suoraan asiakkaille yhteistyökumppaneiden toimesta tai tuodaan asiakkaalle myymäläkohtaisesti sovitulle noutopaikalle. Toimipaikoissa on varauduttu hoitamaan noin 100 asiakkaan ostoksien keräilyt viikossa. Kuljetuspalveluista vastaavat paikalliset yhteistyökumppanit.



Kauppa-apu-palvelun yksi olennainen osa on puhelinpalvelu eli call center, jossa on valmius avustaa ruokatilauksen tekemisessä verkkopalvelun kautta tai vastaanottaa tilaus asiakkaalta suoraan puhelimitse.

− Tehtävämme puhelinpalvelussa on auttaa erityisesti iäkkäämpiä asiakkaita tekemään ruokatilauksia. Kaikille netin käyttö ei ole luontaista tai edes mahdollista, joten tämä palvelu ei ole siitä kiinni. Usealle puhelu palveluumme voi olla päivän ainoa sosiaalinen kontakti, joten puheluissa jutellaan välillä myös muitakin kuulumisia, Keskimaan Kauppa-apu-palvelun puhelinpalvelusta vastaava Heidi Turunen toteaa.

− Tilauksista noin puolet ovat tähän mennessä tulleet puhelimitse, jossa olemme joko tehneet tilauksen alusta loppuun asiakkaan puolesta tai sitten avustaneet tilauksen tekemisessä. Keräilykapasiteetti on riittänyt ainakin toistaiseksi erinomaisesti. Olemme täällä valmiina avustamaan asiakkaita parhaamme mukaan, Turunen jatkaa.

Keskimaan toimialueilla, joissa Kauppa-apua ei ole käytössä, riskiryhmien kaupassa asiointia helpotetaan yhteistyökumppaneiden palveluita hyödyntäen. Yhteistyökumppaniverkostoa kehitetään aktiivisesti. Riskiryhmään kuuluvien ja yli 70-vuotiaiden on mahdollista avata poikkeustilanteen ajan Keskimaan Sale-kauppoihin tai S-marketeihin laskutustilejä. Tällä toimintatavalla pyritään varmistamaan riskiryhmien sujuvampi ruokahuolto poikkeustilanteen ajan.

Lisätietoja Keskimaan Kauppa-apu-palvelusta ja tilauslomakkeet löytyvät osoitteesta: sinunetusi.fi/kauppa-apu