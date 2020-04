Keskimaan marketkaupan aukioloaikoja laajennetaan poikkeustilanteen vuoksi

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne on kasvattanut ruokahuollon tarvetta kodeissa. Asiakkaiden asiointia helpottaakseen Osuuskauppa Keskimaa laajentaa S-marketien, Prismojen sekä useiden Sale-myymälöiden aukioloaikoja toistaiseksi. Painetta on tullut laajentaa aukioloaikoja erityisesti aamun tuntien osalta.

Viime viikkoina paine kauppojen aukioloaikojen suhteen on kasvanut merkittävästi, kun ruokahuolto on siirtynyt enenemissä määrin koteihin ja tarvittavat ruokamäärät ovat kasvaneet. Näin ollen Keskimaan kaikkien S-marketien, Prismojen ja useiden Salejen osalta on päätetty laajentaan aukioloaikoja erityisesti aamun tuntien osalta. Tiistaista 14.4. alkaen S-marketit palvelevat arkisin ja lauantaisin jo kello 6 alkaen. Prisma Keljo ja Prisma Palokka palvelevat jatkossa klo 6 – 24, Prisma Seppälän ollessa avoinna kellon ympäri 24/7. Näiden lisäksi myös useiden Sale-myymälöiden aukioloaikoja on laajennettu toimipaikkakohtaisesti. Muun muassa Konneveden ja Toivakan Salet palvelevat toistaiseksi ma–la klo 6 alkaen, Sale Kannonkoski ja Sale Uurainen klo 7 alkaen. Kauppojen ensimmäinen aukiolotunti on rauhoitettu erityisesti riskiryhmien asioinnille.

− Koronaviruksen aiheuttaman tilanteen aikana olemme havainneet, että erityisesti aamun tunnit ovat olleet erityisen suosittuja. Haluamme helpottaa erityisesti riskiryhmien asiointia myymälöissämme aikaistamalla myymälöiden avauksia tämän poikkeustilanteen ajaksi, taustoittaa market- ja tavaratalokaupan toimialajohtaja Reima Loukkola.

– Koronavirustilanne on saanut monet pohtimaan, miten arkinen kauppareissu pitäisi nyt hoitaa ja milloin kaupassa olisi paras hetki asioida. Haluamme erityisesti tässä poikkeustilanteessa taata ihmisille vapauden asioida silloin, kun he haluavat ja silloin kun se heidän rytmiinsä parhaiten sopii. Aukioloaikoja laajentamalla saamme myös tasattua asiakasvirtoja ruokakaupoissa. Hiljaisinta myymälöissä on varhain aamusta tai myöhään illasta. Vilkkainta taas iltapäivällä kolmen jälkeen. Viime viikkoina osa asiakkaista näyttää siirtäneen asiointia viikonlopulta keskelle viikkoa. Viikonlopun päivät ovat siis olleet aiempaa rauhallisempia asiakasmäärän suhteen, Loukkola jatkaa.

Poikkeustilanteen vuoksi laajennetut aukioloajat 14.4.2020 alkaen:

- Kaikki Keskimaan S-marketit palvelevat ma – la klo 6 alkaen, su klo 9 alkaen

- S-market Savela palvelee 24/7

- Prisma Keljo ja Prisma Palokka palvelevat ma–su klo 6 – 24

- Prisma Seppälä palvelee 24/7 (1.4.2020 alkaen)

- Sale-myymälöiden aukioloajat vaihtelevat toimipaikkakohtaisesti

Laajennettujen aukioloaikojen lisäksi Keskimaa on käynnistänyt erityisesti COVID-19-viruksen riskiryhmiin kuuluville henkilöille suunnatun Kauppa-apu-palvelun. Kauppa-apu on uusi ruoan tilaus- ja noutopalvelu, joka toimii ensimmäisessä vaiheessa neljässä S-marketissa: Jämsässä, Keuruulla, Saarijärvellä ja Äänekoskella. Palvelussa verkkokaupasta valitut tuotteet kerätään toimipaikassa valmiiksi kasseihin ja ne noudetaan tai toimitetaan sovittuna aikana. Tilauksia on mahdollistaa hoitaa myös puhelimitse. Jyväskylän alueella toimii Kauppakassi-palvelu Seppälän Prismassa ja Mestarin Herkussa.

Toimipaikkakohtaiset aukioloajat löytyvät täältä:

https://www.s-kanava.fi/web/keskimaa/myymalat-ja-palvelut