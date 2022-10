Keskimaan paranevan tuloksen ja liikevaihdon takana toipuva liikenne-, matkailu- ja ravitsemiskauppa – päivittäistavarakaupan tulos heikkeni

Market- ja tavaratalokaupan liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 387,3 miljoonaan euroon (+2,7 %). Päivittäistavarakaupan liikevaihto oli 343,1 miljoonaa euroa (+3,3 %). Käyttötavarakaupan liikevaihto laski edellisen vuoden tasosta 2,1 % ollen 41,9 miljoonaa euroa. Ruoan verkkokauppa jatkoi vahvaa kasvua.

− Ruokakaupan myynti on euromääräisesti jatkanut tasaista kehitystä. Alan tilastojen mukaan markkinaosuutemme päivittäistavarakaupassa on tammi-syyskuussa vahvistunut selvästi. Näyttää siltä, että vaikeina aikoina ruokakaupan hintataso korostuu ja edullisimpaan hintakoriin perustuva strategiamme toimii tässä ajassa hyvin. Käyttötavarakaupan liikevaihdon laskuun vaikuttaa erityisesti Kodin Terran negatiiviset kehitysluvut, myös Prismoissa käyttötavarakaupan osalta ollaan edellistä vuotta jäljessä. Valopilkkuna meillä on 60 vuotta täyttänyt Sokoksemme, jossa myynti on kehittynyt odotuksia paremmin, taustoittaa Osuuskauppa Keskimaan toimitusjohtaja Antti Määttä.

Liikennekaupan liikevaihto tammi−syyskuussa oli 126 miljoonaa euroa (+31,7 %). ABC-liikennemyymälöissä tehtiin ravintola- ja marketkauppaa 22,6 miljoonalla eurolla (+15,0 %). Liikenteen energiat ja palveluiden liikevaihto tammi-syyskuussa oli 103,3 miljoonaa euroa (+36,1 %). Piristynyt ryhmämatkailu ja ylipäänsä ihmisten liikkumisen lisääntyminen näkyvät myynnin kasvuna erityisesti ravintolakaupassa. Polttonesteiden myynnin kasvuun vaikuttaa osaltaan maailmanmarkkinahintojen voimakas nousu.

Keskimaan matkailu- ja ravitsemiskaupan liikevaihto oli 25,9 miljoonaa euroa (+50,9 %). Ravintolakaupan liikevaihto oli 16,6 miljoonaa euroa (+54,7 %) ja majoituskaupan 9,2 miljoonaa euroa (+44,5 %). Matkailu- ja ravitsemiskauppa on kesän aikana palautunut lähelle normaalia tasoa eli koronaa edeltäviä vuosia. Matkailussa näkyy erityisesti työmatkustamisen ja erilaisten tapahtumien positiivinen vaikutus hotellien käyttöasteisiin ja sitä kautta myynnin normalisoitumiseen. Kesäkuun alussa avattu Sataman Viilu on otettu erittäin hyvin vastaan ja myynnin taso on ylittänyt kaikki ennakko-odotukset.

−Pikkujoulukausi on pian alkamassa ja varauskalenterit näyttävät, että siitä on tulossa tänä vuonna onnistunut sellainen. Ensimmäistä jouluaan viettävä Viilu on osoittautunut erittäin kysytyksi pikkujoulujen viettopaikaksi, Antti Määttä iloitsee.

− Kokonaisuutena näyttää siltä, että pääsemme tänä vuonna niin myynnillisesti kuin tuloksellisestikin budjetoitua paremmalle tasolle, vaikka päivittäistavarakaupan tulos onkin heikkenemässä. Kiinteiden kulujen nousupaineet kohdistuvat erityisesti loppuvuoteen ja ensi vuoteen. Joulukaupalla on merkittävä vaikutus loppuvuoden myyntilukuihin ja todennäköistä on, että joulukauppa hieman hiipuu myynnillisesti edellisistä vuosista. Ihmiset ovat varovaisempia hankinnoissaan, Määttä ennustaa.

Investointeja toimipaikkauudistuksiin ja sähköautojen latausverkostoon

S-market Laukaassa ja S-market Äänekoskella on aloitettu syksyn aikana mittavat myymäläuudistukset. Laukaassa kiinteistöön tehdään myymälämuutosten lisäksi 350 neliön laajennus ja Äänekoskella myymäläuudistuksen lisäksi tiloihin rakennetaan kolme uutta vuokratilaa.

Sale-ketjussa myymäläuudistusta työstetään parhaillaan Sale Huhtasuon myymälässä ja myös Sale Konginkangas valmistautuu myymälän siirtymiseen uusiin tiloihin Konginkankaalla.



Kodin Terrassa aloitettiin syyskuun alussa muutosneuvottelut koskien mahdollista liiketoiminnan lopettamista. Mikäli Kodin Terran sulkemiseen päädytään, niin liike suljetaan tämän vuoden loppuun mennessä.

Sähköautojen latausverkoston rakentaminen on jatkunut syksyllä suunnitelmien mukaisesti. Keskimaan ABC-latausasemien verkosto on laajentumassa 11 latausasemaan. Uusia latausasemia on rakenteilla ABC Vaajakoskelle, Keljon Prisman ja S-market Jämsän yhteyteen sekä Sokoksen parkkihalliin. Jämsän suurteholatausaseman sekä Sokoksen parkkihallin peruslatausaseman on määrä valmistua marraskuun aikana. Vaajakosken ja Keljon Prisman latausasemien laiteasennukset viivästyvät mitä todennäköisemmin ensi vuoden puolelle.

Ravintolakaupassa merkittävä muutos edelliseen vuoteen on Paviljonki Ravintoloiden toiminnan loppuminen 30.6.2022, kun Keskimaan sopimuskausi päättyi Jyväskylän Messujen messu- ja tapahtumakeskus Paviljongissa. Heinäkuusta alkaen Keskimaan kokous- ja juhlatoiminnan tarjonta on keskittynyt Original Sokos Hotel Alexandraan ja Solo Sokos Hotel Paviljonkiin sekä kesällä avattuun Sataman Viiluun, josta on tullut todella suosittu niin isompien kuin pienempien kokous- ja juhlatilaisuuksien paikka.

Keskimaa työllistää ja palkitsee asiakasomistajiaan

Keskimaa on edelleen Keski-Suomen suurin yksityinen työnantaja. Osuuskaupan palveluksessa oli syyskuun lopussa aktiivisessa työsuhteessa 2037 työntekijää, mikä on 168 henkilöä enemmän kuin edellisenä vuotena.



Keskimaalla oli syyskuun lopussa asiakasomistajia 136 297, mikä on 553 enemmän kuin vuotta aiemmin. Keskimaa maksoi heinäkuussa vuoden 2021 tuloksesta yli 7,5 miljoonaa euroa ylijäämänpalautusta eli yli 2,7 miljoonaa enemmän kuin edellisenä vuonna. Ylijäämänpalautusta maksettiin asiakasomistajille 1,5 % Osuuskauppa Keskimaasta vuoden 2021 aikana tehtyjen, S-Etukortilla rekisteröityjen bonusostojen määrästä. Osuusmaksulle korkoa maksettiin 6 % eli 6 euroa osuusmaksulta, yhteensä 0,8 miljoonaa euroa. Keskimaan omistajuudesta merkittävin rahana maksettava etu omistajille on Bonus, jota on maksettu tammi−syyskuun aikana 18,1 miljoonaa euroa.

Keskimaan Ilo auttaa -hyväntekeväisyyslahjoitus on tänä vuonna kohdistunut tukemaan keskisuomalaisten nuorten omien toiveiden mukaisesti yhdessäoloa ja oppimista niin kouluissa kuin vapaa-ajalla. Ilo auttaa -hyväntekeväisyyslahjoitus on 1 € jokaista asiakasomistajaa kohden. Kokonaissumma oli tammikuun 2022 asiakasomistajamäärän mukaisesti yhteensä 135 899 euroa. Yhteistyökumppaneina tämän vuoden lahjoituksien toteutuksissa ovat Keski-Suomen tutoropettajaverkosto (koulut), Keski-Suomen Liikunta ry (harrastaminen), Nuorten Suomi ry (nuorisotyö) sekä MIELI ry:n kautta Sekasin-chat.