Keskimaan tulos on paranemassa − matkaa normaalivuoden tasolle on kuitenkin merkittävästi

Market- ja tavaratalokaupan liikevaihto kasvoi tammi−syyskuussa 377,1 miljoonaan euroon (+ 3,1 %). Päivittäistavarakauppaa tehtiin 332,2 miljoonalla eurolla (+ 3,3 %). Päivittäistavarakaupassa Keskimaan kasvu on valtakunnan markkinan kasvun tasoa. Käyttötavarakaupan liikevaihto oli 42,8 miljoonaa euroa, mikä oli 0,7 % edellisvuotta enemmän.

− Tämä on nyt toinen vuosi, jonka tuloksissa koronan vaikutukset näkyvät isosti. Lukuja on siis haastava vertailla edellisen vuoden lukuihin, sillä takana on jo toinen hyvin poikkeuksellinen vuosi. Päivittäistavarakauppa on selvinnyt vaikeista vuosista voittajana ja myönteinen kasvu näkyy edelleen luvuissa, tosin maltillisempana kuin edellisenä vuotena, toteaa Osuuskauppa Keskimaan toimitusjohtaja Antti Määttä.

Liikennemyymälä- ja polttonestekaupan liikevaihto oli tammi−syyskuussa 95,6 miljoonaa euroa (+ 20,1 %). ABC-liikennemyymälöissä tehtiin ravintola- ja marketkauppaa 19,7 miljoonalla eurolla (+ 13,6 %). Polttonestekaupan liikevaihto tammi-syyskuussa oli 75,9 miljoonaa euroa (+ 22,0 %). Polttonestekaupan nousua on vahdittanut polttonesteiden hinnan nousun lisäksi ihmisten liikkumisen lisääntyminen. Liikennemyymälöissä ravintola- ja marketkauppa ovat kasvaneet saman suuntaisesti.

Keskimaan matkailu- ja ravitsemiskaupan liikevaihto oli 17,1 miljoonaa euroa, jossa oli laskua 0,1 %. Ravintolakauppa oli 10,8 miljoonaa euroa (-4,4 %) ja majoituskaupan liikevaihto oli 6,4 milj.€ (+ 8,0 %). Kevään ravintolatoiminnan sulku sekä alkuvuoden ravintolatoiminnan rajoitukset näkyvät tämän vuoden luvuissa. Etenkin, jos lukuja vertaa vuoden 2019 lukuihin, jolloin liikevaihtoa oli yli 10 miljoonaa enemmän. Matkailu- ja ravitsemiskauppa on vauhdittunut kesästä alkaen, kun syyskuussa loputkin ravintolatoiminnan rajoitukset ovat Keski-Suomessa poistuneet. Yökerhotoimintaa ollaan avaamassa 3.11.2021, jonka jälkeen kaikki Keskimaan ravintolat ovat ensimmäistä kertaa avoinna kevään 2020 jälkeen.

− Matkailu- ja ravintolakauppa on piristymässä, mutta luvuissa on edelleen hurja pudotus koronaan edeltävään aikaan. Odotamme kuitenkin positiivista loppuvuotta matkailu- ja ravintolakaupassa. Liikennemyymälöissä on ollut näkyvissä voimakasta piristymistä niin asiakasmäärissä kuin liikevaihdossa edelliseen vuoteen verrattuna. Osuuskauppa Keskimaan koko vuoden operatiivinen tulos tulee paranemaan viime vuodesta ja nousee noin 20 miljoonan euron tasolle, Määttä toteaa.

Liiketoimintojen kehittämisen investoinnit jatkuvat



Korona-ajasta huolimatta Keskimaa on jatkanut marketkaupan myymäläverkoston kehittämistä suunnitelmien mukaisesti. Myymäläuudistuksia tehdään niin S-marketeissa kuin Saleissa. Syksyn aikana uudistuvia kohteita ovat S-market Kuhmoinen ja S-market Pihtipudas. S-market Karstulan, Sale Haapamäen ja Sale Keltinmäen myymäläuudistukset ovat juuri valmistuneet. Näiden lisäksi S-market Savelassa on käynnissä mittava myymälälaajennus. Myös uusi parturi-kampaamo Vaajala on avattu S-market Vaajalan yhteyteen lokakuussa.

Ravintolapuolen suurin muutos tänä syksynä on ollut Rosso Kirkkopuiston sulkeminen elokuun lopulla. Keväällä avatun Rosso Jyväskylän toiminta Vapaudenkadun ja Asemakadun kulmassa on otettu vastaan jopa odotettua paremmin. Uusien hankkeiden osalta Keskimaan uniikki saunaravintolakokonaisuus rakentuu Jyväskylän sataman kärkeen. Kesällä 2022 avattavan Sataman Viilun rakennustyöt edistyvät suunnitelmien mukaisesti.



− Matkailu- ja ravintolakauppa on ottanut pahimmat kolhut vastaan korona-ajasta. Nyt kun toiminta on palautunut pikkuhiljaa lähes normaaliksi, on ollut mukava nähdä, että ihmiset ovat löytäneet takaisin ravintoloihin. Pikkujoulukausi lähestyy ja näyttää siltä, että ravintoloissa tulee olemaan vilkkaat ajat edessä, Määttä toteaa.

Henkilökunnan työtyytyväisyys on säilynyt erinomaisella tasolla



Keskimaa on Keski-Suomen suurin yksityinen työnantaja. Osuuskaupan palveluksessa oli syyskuun lopussa aktiivisessa työsuhteessa 1 877 työntekijää, mikä oli 46 enemmän kuin vuotta aiemmin. Keskimaan tuoreen työyhteisötutkimuksen tulokset kertovat, että työntekijöiden työtyytyväisyys on pysynyt lähes viime vuoden ennätystasolla. Työtyytyväisyyttä kuvastava TYT-indeksi on 77,5, joka on yli 10 kymmenen pistettä parempi kuin suomalaisten yritysten yleistaso. Myös erinomaisen AAA-tason raja (76,0) ylittyi edelleen selvästi.

− Olemme todella tyytyväisiä erinomaisista työtyytyväisyystutkimuksen tuloksista. Keskimaalaiset ovat erityisen hyvin sitoutuneita työhönsä, mitä on lisännyt korona-aikana vahvistunut yhdessä tekemisen ja onnistumisen kulttuuri. Kehittämiskohteena tutkimuksesta oli nähtävillä työn stressaavuuden lisääntyminen, mikä johtuu hyvin pitkälti työvoimapulasta, joka näkyy erityisesti matkailu- ja ravitsemiskaupassa sekä ABC-toimialalla, summaa Antti Määttä työyhteisötutkimuksen tuloksia.

Osuuskauppa Keskimaalla oli syyskuun lopussa omistajia 135 744, mikä oli 1 551 enemmän kuin vuotta aiemmin. Keskimaa maksoi elokuussa vuoden 2020 tuloksesta ylijäämänpalautusta asiakasomistajille yli 4,8 miljoonaa euroa. Ylijäämänpalautusta maksettiin asiakasomistajille 1 % Osuuskauppa Keskimaasta tehtyjen, S-Etukortilla rekisteröityjen bonusostojen määrästä. Osuusmaksun korkoa maksettiin edellisvuosien tapaan 6 % eli 6 euroa osuusmaksulta, yhteensä 0,8 miljoonaa euroa. Keskimaan omistajuudesta merkittävin rahana maksettava etu omistajille on Bonus, jota on maksettu tammi-syyskuussa 17,0 miljoonaa euroa.