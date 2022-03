Keskimäärin 1200 euroa tulospalkkaa

Osuuskauppa PeeÄssän henkilöstölle maksettiin vuodelta 2021 tulosten perusteella tulospalkkoja lähes 2,4 miljoonaa euroa, joka on keskimäärin 1200 euroa per työntekijä.

PeeÄssällä on käytössä tulospalkkakäytäntö, jonka piiriin kuuluvat kaikki peeässäläiset. Tulospalkkaa on mahdollista saada maksimissaan kahden kuukauden palkan verran ja se maksetaan työntekijöille tehtyjen työtuntien perusteella.

- Tulospalkkaa sai 1985 peeässäläistä. Tulospalkitsemisen lisäksi työntekijät saavat 3–25 prosenttia ostoetua kaikista S-ryhmän toimipaikoista. Lisäksi meillä huolehditaan erilaisin keinoin työntekijöiden työhyvinvoinnista ja työturvallisuudesta. Esimerkiksi tuemme henkilöstön omaehtoista liikuntaa ja hyvinvointia työvirerahalla, joka on 180 euroa per henkilö vuodessa, kertoo henkilöstöjohtaja Suvi Honkanen.

Tulospalkitseminen ohjaa työskentelyä kohti työpaikan tavoitteita, jotka on jokaiselle toimipaikalle määritelty erikseen. Tulospalkkaan on oikeutettu sen toimipaikan henkilöstö, jossa tavoitteet on saavutettu asiakastyytyväisyyden, prosessin, henkilöstön sekä talouden osalta. Yhdessä tehty työ tuo lisää palkkaa kaikille työryhmän jäsenille ja asiakasomistajat saavat parempaa palvelua.

- Työryhmiä palkitaan kaksi kertaa vuodessa niille asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Tästä myös asiakkaat hyötyvät monella tapaa parempana palveluna toimipaikoissamme. Yhdessä tekeminen on osuustoiminnan ydintä, sanoo Honkanen.