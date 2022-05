Keskisuomalainen yhteistyöhanke auttoi ymmärtämään simulaatio-oppimista

Simulaatiot ovat käytössä jo useilla aloilla ja teknologia-avusteinen oppiminen on aihe, jota on hyvä kehittää edelleen tulevaisuuden tarpeita ajatellen ja ihmisen kokemuksia ja simulaatio-oppimista edelleen ymmärtäen.

”Jyväskylän yliopiston yhteistyö mm. POKE:n kanssa metsäkonealalla, kuntoutuksen parissa JAMK:in kanssa sekä ilmailualan yhteistyö Ilmasotakoulun ja Patrian kanssa on tuonut meille jo monia oivalluksia. Kerättyjä havaintoja voidaan soveltaa muillekin aloille, joissa ihmisen toiminnan ja oppimisen syitä ja seurauksia halutaan ymmärtää paremmin”, kertoo hankkeen johtaja, opetusteknologian dosentti Mikko Vesisenaho Jyväskylän yliopistolta.

Vesisenaho haastaa lisää yrityksiä ja muita toimijoita mukaan Keski-Suomessa rakentumassa olevaan simulaatio-oppimisen keskittymään. Eri toimijat ovat jo tässä vaiheessa oppineet paljon toisiltaan toimialat ylittävän yhteystyön myötä, Vesisenaho toteaa.

Seminaarissa on mukana myös kansainvälinen ulottuvuus. Professori Patrick Dillon Exeterin yliopistosta on mukana seminaarissa kommentoimassa hankkeen tuotoksia ja alaan liittyviä mahdollisuuksia esityksessään ”A cultural-ecological critique of augmented reality: challenges and opportunities.”

Tapahtuman yhteydessä Jyväskylän yliopiston Ruusupuisto-rakennuksessa on esillä näyttelypisteitä, joilla voi tutustua simulaatioteknologiaan ja simulaatio-oppimisen mahdollisuuksiin.

Tapahtuman tiedot:

KoKemus-hankkeen päätösseminaari

12.5.2022 11:30–16:30

Ruusupuiston aula, Jyväskylän yliopisto (Alvar Aallon katu 9, 40600 Jyväskylä) & etätoteutus

http://www.jyu.fi/kokemus/ajankohtaista

Lisätietoja:

Mikko Vesisenaho, KoKemus-hankkeen johtaja, mikko.vesisenaho@jyu.fi, 0400247686

Suvi Karjalainen, KoKemus-hankkeen projektipäällikkö, suvi.k.karjalainen@jyu.fi, 0504717182