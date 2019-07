Keskitetyillä asiakas- ja potilastietojärjestelmillä säästetään työaikaa ja luodaan entistä laadukkaampia palveluita

Pirstaleisia sosiaali- ja terveydenhuollon tietoja on pitkään hyödynnetty vain yksilön akuutin ongelman ratkaisemiseen, mikä on hidastanut terveydenhuoltoa. Keskitetyillä tiedonhallinta-alustoilla voidaan kuitenkin luoda mahdollisuuksia tiedon tehokkaalle ja reaaliaikaiselle hyödyntämiselle. Keskitettyjen potilas- ja asiakastietojärjestelmien ansiota yksilön terveystiedot löytyvät samasta paikasta, mikä nopeuttaa terveydenhoitoa.

Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan tutkijat tarkastelivat eri maissa toteutettuja tietojärjestelmäratkaisuja ja uusia teknologioita Business Finlandin rahoittamassa hankkeessa. Keskitetyn tiedonhallinta-alustan käyttöönotto, potilastietojärjestelmien kehittäminen ja teknologian hyödyntäminen tehostavat palveluprosesseja ja tuovat kustannussäästöjä. Tutkijat kehittelivät selvitystyön perusteella tiedonhallinta-alustan käyttöönotolle seuraavanlaiset suositukset:

Kansallinen tiedonhallinta-alusta kehitetään tukemaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen asettamia tavoitteita. Alusta rakennetaan tukemaan maakuntia väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä ja kansalaisten tiedot kerätään keskeisistä terveydenhuollon tietolähteistä. Kansalliset sote-tiedon analysointipalvelut keskitetään valtakunnalliselle tiedonhallinta-alustalle. Tämän lisäksi kehitetään yhteistyötä muun muassa eri organisaatioiden, potilasjärjestöjen, yliopistojen ja tutkimuslaitosten sekä biopankkien ja genomitietoa tuottavien ja hallinoivien tahojen kanssa.

Tiedon toissijainen käyttö edistää terveydenhuollon toiminnan kehittämistä ja sairauksien ennaltaehkäisyä

Siirtymällä sadoista kuntakohtaisista tietojärjestelmistä keskitetympään maakunnalliseen ja kansalliseen tiedonhallintaan saadaan vaikuttavuus- ja kustannushyötyjä. Uusien tietojärjestelmien hankinta ja käyttöönotto ovat pitkä prosessi, jossa tarvitaan kansallista yhteistyötä, tutkimusta ja kansallisia suosituksia.

–Tämä tutkimus tukee uuden hallitusohjelman linjauksia yhtenäisten kansallisten tietojärjestelmien ja tiedonhallinnan kehittämisestä. Laki tiedon toissijaisesta käytöstä antaa entistä paremmat edellytykset tutkimus- ja kehitystyölle, joka edistää sairauksien ennaltaehkäisyä ja terveydenhuollon toiminnan kehittämistä, kertoo hankkeen vastuullinen johtaja professori Pekka Neittaanmäki.

Kohti tietoturvallisia potilastietojärjestelmiä

Uudistuvan tiedonhallinnan ja tietojärjestelmien kehittämisessä on useita huomioitavia alueita. Tietojärjestelmien uudistamista varten sote-tietoja tulee tarkastella yhtenä kokonaisuutena. Tähän kokonaisuuteen kuuluvat tietojärjestelmien ja –varantojen nykytila, tavoitetila sekä kuvaukset prosesseista, tietovirroista ja näiden kaikkien suhteet toisiinsa. Uuden tietojärjestelmän hyödyntäminen edellyttää sitä, että kokonaisuuden tulee olla avoin ja hallitusti kehitetty.

Työntekijöiden kouluttaminen avainasemassa järjestelmän käyttöönotossa

Lisäksi sote-alan työntekijöille tarvitaan koulutusta ja riittävästi resursseja osaamisen päivittämistä varten, jotta uuden teknologian hyödyt siirtyisivät käytäntöön. Nopeasti kehittyvien sähköisten palveluiden käyttöön liittyy epävarmuutta työntekijöissä, ja kokemukset osoittavat, että siirtymävaiheessa uudet tietojärjestelmät myös lisäävät työn kuormitusta.

Yhteiskehittämisellä voidaan saada käyttäjäystävällisempiä IT-järjestelmiä, jotka jatkossa säästävät työaikaa ja edistävät potilasturvallisuutta. Tekoälyn sekä muiden uusien teknologioiden avulla pystytään helpottamaan tiedonhallintaa ja päätöksentekoa sekä nopeuttamaan työprosesseja. Jatkossa siis yhteiskehittäminen ansiota asiakkaiden terveystiedot löytyvät kätevästi yhdestä paikasta, jolloin tiedot omasta terveydentilasta löytyvät nopeammin ja hoito on tehokkaampaa.

Suomen terveysdata ja sen hyödyntäminen -raportti: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/63327

(Value From Public Health Data With Cognitive Computing (VFH) ja Watson Health Cloud Finland (WHC) -hankkeiden (2016–2019) loppuraportti, Vol. 1–4)