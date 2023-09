Keskiviikon Työmarkkinaseminaaria voi seurata myös verkossa

Henkilöstön saatavuus otettava hallitusohjelman toteuttamisen kärkeen 28.6.2023 07:37:04 EEST | Tiedote

Orpon hallituksen ohjelmassa on tunnistettu hyvin henkilöstön saatavuuden ongelmat kunta- ja hyvinvointialoilla. Ohjelmassa on esitetty useita keinoja työvoimapulan ratkaisemiseksi. Hallitusohjelman toimeenpanoa on nopeutettava, jotta henkilöstöpulan paheneminen saataisiin pysäytettyä.