Keskuskauppakamari: IT-ehdot päivittyvät - tulossa uudet ehdot datan käyttöön

IT-sopimusehtojen päivitystyö on käynnistynyt. Uudistuksessa on tarkoitus lisätä datan käyttöä koskevat ehdot sekä tarkistaa henkilötietojen käyttöä koskevat erityisehdot. Lisäksi tekeillä on uusi sopimusmalli pieniä toimeksiantoja varten.

Keskuskauppakamarin lakimies Minna Aalto-Setälä. Kuva: Kimmo Penttinen

IT-sopimusehdot ovat IT-palveluita toimittavan yrityksen ja palvelun tilaajan väliset kotimaiset sopimusehdot. Ehdot helpottavat IT-alan sopimusten tekemistä ja alentavat kustannuksia. Sopimusehdot koostuvat nykyisin 10 sopimusehdosta ja 9 sopimusmallista. Vuoden 2021 uudistus keskittyy datan käyttöä koskeviin ehtoihin sekä henkilötietojen käyttöä koskevien erityisehtojen tarkistamiseen. Tekeillä on lisäksi yksinkertainen ja kevyt sopimusmalli pieniä toimeksiantoja varten. Myös ehtojen ajanmukaisuus tarkistetaan. “IT-ehtoja päivitetään säännöllisesti, jotta ne vastaisivat mahdollisimman hyvin alan yritysten tarpeita ja IT-alan kehitystä. Ohjelmistoihin perustuvat tuotteet ja palvelut muodostuvat yhä keskeisemmiksi digitalisoituvassa maailmassa. IT-alalle syntyy jatkuvasti uusia yrityksiä, joten tiedon jakaminen ehdoista ja niiden käytöstä on tärkeää”, sanoo Keskuskauppakamarin lakimies Minna Aalto-Setälä. Ehtokokoelmaa uudistetaan kolmen vuoden välein. Valmistelutyöhön osallistuu IT-oikeuden kokeneita asiantuntijoita, joilla on pitkä kokemus alan sopimuksista. Edellisen päivityksen taustalla oli GDPR, eli EU:n yleinen tietosuoja-asetus, ja sen edellyttämät vaatimukset alan toimijoille. Sopimusehdoilla pyritään huomioimaan sopimusehtojen käyttäjien tarpeet. Asiakkaan ja toimittajan välisessä sopimuksessa on kuitenkin aina huomioitava myös tapauskohtaisesti olemassa oleva tilanne, mahdolliset erityisolosuhteet ja se, mitä tuotetta tai palvelua ollaan toteuttamassa. “Sopimuksen laatimisessa oivallinen apu on tällä hetkellä vapaasti saatavilla olevat sopimusmallit. Niissä on huomioitu keskeisiä sovittavia asioita ja niiden kautta on mahdollista luoda turvallinen perusta yhteistyölle”, sanoo Aalto-Setälä. IT-ehtojen taustalla ovat Keskuskauppakamari, Ohjelmisto- ja e-business ry, Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry, Teknologiateollisuus ry ja Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry. IT2018-ehtojen käyttö edellyttää voimassa olevaa lisenssiä, jonka voi ostaa Keskuskauppakamarilta osoitteesta it-ehdot.fi.

