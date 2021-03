Keskuskauppakamari ja ITS Finland: Liikennealasta uusi vientikärki Suomelle 

Keskuskauppakamari: Hallituksen sulkupäätös on raju isku yrityksille – menetykset korvattava 25.2.2021 14:18:13 EET | Tiedote

Erityisen vakava tilanne on hotelli- ja ravintola-alalla sekä tapahtuma-alalla, joita pitkittynyt kriisi on kohdellut raskaasti. Hallituksen päätös sulkea ravintolat 8.-28.3. on viimeinen isku monelle ravintola-alan yrittäjälle. Hallituksen on välittömästi tehtävä päätös sulun aiheuttamien menetysten korvaamisesta ravintoloille, vaatii Keskuskauppakamari.