Keskuskauppakamari: Komissiolta lakiehdotus sisämarkkinoiden hätäinstrumentiksi lisäisi yritysten velvoitteita ja kasvattaisi komission valtaa

Keskuskauppakamari: Sähkön hintaan liittyvä tukipaketti ymmärrettävä – velkaantuminen yhä kestämätöntä 1.9.2022 14:00:45 EEST | Tiedote

Keskuskauppakamarin mukaan hallituksen neuvottelema tukipaketti sähkön hintojen nousun kompensoimiseksi on perusteltua, mutta kritiikkiä saa tukitoimien rahoittaminen velaksi. Keskuskauppakamari on pettynyt rakenteellisten ja työllisyyttä tukevien toimien vähäisyyteen tämän hallituskauden aikana. Niillä vahvistettaisiin julkisen talouden kriisinsietokykyä tulevien kriisien varalle. Työikäisten määrän vähentyminen yhdessä rajusti kasvavien valtionvelan korkomenojen kanssa on kestämätön yhtälö, Keskuskauppakamari varoittaa.