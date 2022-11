Keskuskauppakamari: Kurssi piti Egyptin ilmastokokouksessa, mutta toimet jäivät ohuiksi

"Ilmastotavoitteissa kurssi piti, mutta hillintätoimista uudet linjaukset jäivät ohuiksi. On kuitenkin saavutus itsessään, että inflaatio ja energiakriisi ei työntänyt ilmastokeskusteluja raiteiltaan", arvioi Keskuskauppakamarin elinkeino- ja ilmastoasiantuntija Teppo Säkkinen.

Keskuskauppakamari odotti kokoukselta vahvaa sitoutumista tavoitteeseen pysäyttää ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen sekä uskottavuutta hillintätoimiin.

"Valtiot toistivat Egyptissä ponnistelevansa 1,5 asteen tavoitteen puolesta, mikä oli vähimmäisvaatimus kokoukselle. Neuvotteluissa oli täysi työ taka-askeleiden estämisessä. Suuri joukko valtioita vauraista teollisuusmaista kehittyviin maihin olisi kuitenkin ollut valmiita vielä vahvempiin kirjauksiin fossiilisten polttoaineiden alasajosta", sanoo Säkkinen

Ennakkoon Egyptin ilmastokokousta pidettiin välikokouksena, jolta ei odotettu suuria. Kokouksessa päärooliin nousi kehittyvien maiden voimakkaasti ajama kysymys ilmastonmuutoksen aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta.

"Päätös ilmastovahinkojen korvaamiseen keskittyvästä rahastosta on historiallinen, sillä erityisesti pienet saarivaltiot ovat ajaneet asiaa vuosikymmeniä. Kehittyvien maiden huoliin vastaaminen voi avata kaistaa vahvemmalle huomiolle käytännön ilmastotoimiin jatkossa. On kuitenkin auki, mistä rahoitus lopulta tulee", sanoo Säkkinen.



Kokouksen valopilkkuja on Säkkisen mukaan Kiinan ja Yhdysvaltojen kahdenvälisten ilmastokeskusteluiden käynnistyminen uudelleen. Kokouksen yhteydessä kuultiin myös erilaisia maa- ja yritysryhmien aloitteita esimerkiksi meriliikenteen päästöjen vähentämisestä. Keskuskauppakamari huomauttaa, että ilmastokokous on tärkeä alusta maiden ja yritysten kehittämien ilmastoratkaisujen esittelylle.

"YK:n ilmastokokouksesta on tullut yksi maailman merkittävimpiä tapahtumia, joka kokoaa valtiojohtajia, yrityksiä, rahoittajia ja kansalaisyhteiskuntaa yhteen. Suomi ja suomalaiset yritykset eivät näy kokouksessa nyt sillä painoarvolla, jonka voisimme ottaa näyttöjen perusteella. Hihat kannattaa kääriä nyt, jotta suomalaisten yritysten osaaminen saadaan jatkossa esille", Säkkinen toteaa.

Ilmastokokouksen tuloksia on punnittava kokonaisuutena.

"Vaikka Egyptin ilmastokokouksessa ei syntynyt suuria läpimurtoja, viime vuosina on otettu valtava harppaus eteenpäin kansainvälisessä ilmastotyössä. 95 prosenttia maailman päästöistä on erilaisten päästövähennyssitoumusten piirissä, ja fossiilisten polttoaineiden kulutuksen arvioidaan kääntyvän laskuun vuonna 2025. Myös kokouspaikalla näkyi, että ympäri maailmaa haetaan käytännön ratkaisuja päästöjen vähentämiseksi. Toivoa on, mutta toimeenpano ratkaisee", sanoo Säkkinen

Säkkinen osallistui Keskuskauppakamarin edustajana ilmastokokouksen ensimmäiseen viikkoon Sharm el-Sheikhissä 6.-13. marraskuuta.