Keskuskauppakamari: Maahantulo, testaus ja suojautuminen kuntoon - Koronavirus pidettävä kurissa ilman talouden ja työpaikkojen tuhoutumista

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi peräänkuuluttaa hallitukselta toimenpiteitä, joilla koronavirus voidaan pitää kurissa niin, että se ei tuhoa taloutta ja työpaikkoja. Pakkotestaukset lentokentillä riskimaista tuleville sekä tiukka karanteeni ovat erinomaisia estokeinoja, mutta muitakin toimenpiteitä tarvitaan, jotta koronaviruksen toinen aalto saadaan pysäytettyä. Keskuskauppakamari listaa kolme toimenpidettä, jotka ovat kustannuksiltaan pieniä, mutta tehokkaita tapoja toimia tartuntojen hillitsemiseksi.

”Keväällä koronavirus saatiin kuriin talouden ja työpaikkojen kustannuksella. Siitä on opittu ja vedetty johtopäätökset. Nyt tarvitaan toimenpiteitä, joilla on taloudellisesti pieniä haittoja, mutta jotka ovat teholtaan suuria. Maahantulo, testaaminen ja suojautuminen pitää laittaa kuntoon”, Romakkaniemi sanoo.

Romakkaniemen mukaan on erittäin hyvä, että hallitus laittoi lentokentät ja satamat tilapäisen valvonnan piiriin.

”Keväällä tauti tuli tuontitavarana matkailun myötä. Sama on uhkana nytkin. Hienoa, että hallitus toimi rivakasti”, Romakkaniemi sanoo.

Matkustajien testauksen lisäksi terveydenhuollon on pystyttävä lisäämään muutoinkin koronavirustestimääriä. Testiin on päästävä vuorokauden sisällä ja tuloksen on tultava vuorokaudessa. Kuntien ja sairaanhoitopiirien on hyödynnettävä yksityisten kapasiteettia takuun täyttämiseksi heti, kun ruuhkautumista ilmenee.

”Keväällä analyysikapasiteetti oli testauksen suurin pullonkaula. Nyt koronapuhelimet, lähetteet ja itse testauspisteiden kapasiteetti on aiheuttanut jonoja. Pahimmassa tapauksessa yhteydenotosta kestää jopa viikon tuloksen saamiseen. Jos julkinen puoli ei pysty testaamaan niin paljon kuin on tarvetta, yksityinen on otettava rinnalle”, Romakkaniemi sanoo.

Joukkoliikenteessä tulee olla selkeä suositus käyttää maskia. Suojautumista tulee suositella myös paikoissa, joissa etäisyyksien pitäminen hankalaa. Turhan liikkumisen välttäminen, etäisyyksien pitäminen ja hyvän hygienian on oltava edelleen kaiken toiminnan perusta.

Etätyön osalta ei tarvita kategorista etätyösuositusta. Etätyötä tulee suosia ja hyvät käytännöt keväältä kannattaa ottaa täysimääräisesti käyttöön, mutta tilanne tiedetään parhaiten yritys- ja työpaikkakohtaisesti. Tehtävänkuvat, työtilanne ja henkilökohtaiset syyt määrittelevät tilanteen.

“Organisaatioissa on monenlaisia työtehtäviä. Toiset työtehtävät ovat sellaisia, joiden hoitaminen työpaikalla on välttämätöntä tai helpompaa kuin etänä. Toiset työtehtävät taas hoituvat etänä aivan yhtä hyvin kuin lähityössä. Myös ihmiset ovat erilaisia ja heidän tarpeensa erilaisia”, sanoo Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Anne Horttanainen.

Romakkaniemi antaa kiitosta THL:lle ja ministeri Krista Kiurulle linjauksista, joiden mukaan karanteenisuositusta tulee tiukentaa ja testausta lisätä toisen aallon varalle.

”Yritystoiminnan kieltämistä tai haittaamista, liian tiukkoja kokoontumisrajoituksia, alakoulujen lähiopetuksen lopettamista ja kategorisia etätyöohjeita on vältettävä viimeiseen saakka. Näillä vain haittaamme taloutta. Hoidetaan homma kuntoon ja pidetään koronan toinen aalto loitolla”, Romakkaniemi päättää.