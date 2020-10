Keskuskauppakamari: Missä viipyy hallituksen uusi periaatepäätös matkustusrajoituksista?

Keskuskauppakamari kummastelee hallituksen hitautta reagoida matkailusektorin ahdinkoon. Perustuslakivaliokunta tyrmäsi hallituksen alkuperäisen testaa ja tule -mallin, eikä uutta periaatepäätöstä matkustusrajoituksista ole vieläkään tehty. Mitä kauemmin valmistelussa ja päätöksenteossa kestää, sitä todennäköisemmäksi konkurssit ja irtisanomiset tulevat matkailusektorilla.

Koronapandemian aiheuttama pysähdys matkustamiseen on ajanut käytännössä koko Suomen matkailusektorin ahdinkoon. Erityisen paha tilanne on Lapissa, jossa matkailuyritykset ovat erittäin riippuvaisia ulkomaisista matkailijoista. Matkustusrajoituksiin liittyvän päätöksenteon venyminen on vaikuttanut entisestään heikentävästi matkailuyritysten tilanteeseen. Lapin kauppakamarin kyselyn mukaan matkailuyritysten talvikauden varaustilanne on pienentynyt merkittävästi viimeisen neljän viikon aikana.

”Useimmille Lapin matkailuyrityksille joulu on talvisesongin tärkein aika. Nyt olemme tilanteessa, jossa koko joulusesonki saatetaan tältä vuodelta menettää, mikäli järkeviä matkustusrajoituksia ei saada aikaiseksi pian. Jos matkailuyrityksillä menee huonosti, näkyy se aivan varmasti myös alan työllisyydessä”, sanoo Keskuskauppakamarin liikenne- ja elinkeinopoliittinen johtava asiantuntija Päivi Wood.

Lapin kauppakamarin kyselyn mukaan iso osa matkailuyrityksistä ennakoi kotimaan asiakkaiden määrän kasvua tulevalle talvikaudelle. Samalla yritykset kuitenkin toteavat, että kotimaisilla asiakkailla on vaikea korvata sitä lovea, jonka ulkomailta tulevien asiakkaiden puute aiheuttaa. Ulkomaalaisten osuus Lapin talvimatkailijoista on normaalitilanteessa noin 70 prosenttia.

”Lapin matkailun arvo on ollut vuositasolla yli miljardi euroa. Aiemmin syksyllä tehtyjen arvioiden mukaan ulkomaalaisten matkailijoiden puute voi johtaa Lapin matkailun tulovirtojen osalta jopa puolen miljardin euron menetykseen. Tämä olisi merkittävä menetys Lapin matkailulle ja koko Suomelle”, Wood sanoo.

Keskuskauppakamari muistuttaa, että hallituksella on vielä mahdollisuus pelastaa osa Lapin matkailun tulevasta talvikaudesta. Tämä vaatii pikaisia päätöksiä uudesta testaa ja tule -mallista, joka mahdollistaa ulkomaalaisten matkailijoiden tulon Suomeen terveysturvallisuus huomioiden. Käytännössä mallin on oltava sellainen, että selkeällä ja ymmärrettävällä testausmallilla on mahdollista tulla Suomeen ilman karanteenia vähintään viikoksi.

”Olemme jo aiemmin painottaneet, että Suomen pitää olla yhteisessä eurooppalaisessa linjassa matkustusrajoitusten osalta. Neuvosto hyväksyi lokakuun puolessa välissä suosituksen matkustustoimenpiteitä koskevista yhteisistä perusteista ja yhteisistä puitteista. Näiden suositusten mukaisesti Suomessakin on edettävä. Ei ole perusteltua, että Suomi keksii itselleen tiukemmat rajoitukset ja haittaa sitä kautta merkittävästi elinkeinotoimintaa”, Wood sanoo.

Suomen pitää myös höllentää tiukkoja tartuntalukurajoja, joiden perusteella maat jaetaan vähäisen riskin ja korkean riskin maihin. Muille asetettavien raja-arvojen on oltava suhteessa Suomen omaan tautitilanteeseen. Ei ole järkevää estää matkustamista vaatimalla muilta mailta sellaista tautitilannetta, mihin ei Suomessakaan päästä.

Keskuskauppakamari painottaa, että testaa ja tule -mallin toimivuus on kiinni riittävästä testauskapasiteetista, joka voidaan saavuttaa vain hyödyntämällä täysimääräisesti yksityisen sektorin testauskapasiteettia julkisen rinnalla. Pikatestien laajempi hyödyntäminen nopeuttaisi prosessia merkittävästi erityisesti tilanteissa, joissa testaus tapahtuu maahan tultaessa. Erityisesti Helsinki-Vantaan lentoasemalla pikatestauksen nopea käyttöönottaminen olisi tärkeää.