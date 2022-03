Keskuskauppakamari: Naisjohtajuuden edistäminen vaatii laaja-alaisempaa huomiota naisten urapolkuihin – kiintiöt vievät huomion pois kokonaisuudesta

Keskuskauppakamari: Yrityksiltä humanitääristä apua Ukrainaan jo puolen miljoonan euron edestä 4.3.2022 14:22:13 EET | Tiedote

Kauppakamarit ovat koordinoineet Ukrainan hallituksen pyynnöstä suomalaisyritysten humanitääristä apua nopeasti ja suoraan Ukrainaan. Ensimmäiset rekalliset tavaraa ovat saapuneet Ukrainaan ja lisää rekkoja on parhaillaan matkalla ja lähdössä. Yhteensä tavaraa on päässyt perille jo puolen miljoonan euron edestä ja lupauksia lahjoituksista yrityksiltä on jo nyt yli miljoonan euron edestä.