Keskuskauppakamari: Suomi tarvitsee EU-vaikuttamisen ryhtiliikkeen – valittamisesta ennakkovaikuttamiseen

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi sanoo EU-lainsäädännön yllättävän Suomen liian usein. Suomen tapa on ollut muodostaa kantansa vasta, kun komissio jo antaa esityksensä.



”Suomen voima on vain ennakkovaikuttamisessa, sillä äänestyksissä häviämme aina suuremmille maille. Suomen ongelma on, että valitamme komission esityksien ongelmallisuudesta, vaikka olisimme voineet tarjota Suomelle ja suomalaisille yrityksille edullisia ratkaisuja oikeassa vaiheessa”, sanoo Romakkaniemi.

Hallitus on sitoutunut Suomen EU-vaikuttamisen ja ennakkovaikuttamisen tehostamiseen sekä kannanmuodostuksen nopeuttamiseen. Keskuskauppakamarin mukaan ajoitus Suomen EU-vaikuttamisen ryhtiliikkeelle on mitä parhain. Seuraavat europarlamenttivaalit järjestetään kesäkuussa ja vaalien jälkeen työnsä aloittaa paitsi uusi europarlamentti niin myös uusi Euroopan komissio.



”Oikea aika vaikuttaa seuraavan komission ohjelmaan on juuri nyt. Sivustaseuraajan rooli on vahingollista Suomen kilpailukyvylle ja elinkeinoelämämme edellytyksille. Eurooppa ei ole Brysselissä tai ‘jossakin tuolla'. Eurooppa olemme me itse ja meidän on pidettävä sen toimivuudesta huolta”, sanoo Romakkaniemi.

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen pitää tänään puheen unionin tilasta, jossa hän esittää tulevan vuoden tärkeimmät painopisteet ja kärkihankkeet.



Yritykset tarvitsevat työrauhaa sääntelyltä nykyisten lakien toimeenpanemiseksi



Romakkaniemi sanoo, että pankkisääntelylle, kestävyysraportoinnille ja vihreän siirtymän sääntelylle pitää saada hetken tauko, jotta yrityksissä jäsenmaissa saadaan työrauhaa jo säädettyjen lakien toimeenpanoon.



”Nykyinen komissio on vienyt päättäväisesti eteenpäin vihreän siirtymän, päästövähennysten, yritysvastuun sekä digi- ja datasääntelyn agendaa. Seuraavan komission soisi hidastavan sääntelyn ja yrityksille suunnattujen raportointivelvoitteiden määrää. Yrityksissä ja jäsenmaissa tarvitaan nyt työrauhaa jo säädettyjen lakien toimenpanoon. Sen sijaan komission olisi hyvä tehdä analyysi siitä, mitkä ovat jo annetun lainsäädännön yhteisvaikutukset yrityksille ja virtaviivaistaa sääntelyä tarpeen mukaan”, Romakkaniemi sanoo.



EU:n otettava vahvempaa globaalia geopoliittista roolia



Seuraavalla EU-vaalikaudella pöydällä on merkittäviä asioita liittyen EU:n tulevaisuuteen. Romakkaniemen mukaan Suomen tulee muodostaa nopeasti kantansa siitä, minkälaisen EU:n Suomi haluaa.



”Miten Ukrainan välttämätön tukeminen sotilaallisesti ja taloudellisesti muuttaa EU:ta? Mikä on EU:n rooli globaalina toimijana suurvaltakilpailun keskellä? Kuinka transatlanttista vapaakauppaa edistetään? Miten EU:n rahoitus ratkaistaan? EU:n otettava geopoliittista roolia paljon nykyistä enemmän. Pöydällä on myös Ukrainan EU-jäsenyys ja miten ja milloin EU laajenee. Kyse on eurooppalaisten turvallisuudesta. Siksi ensi kesän europarlamenttivaaleilla ja komission ohjelmalla on erityisen paljon väliä”, sanoo Romakkaniemi.



Romakkaniemi on toiminut komission varapuheenjohtajien Olli Rehnin ja Jyrki Kataisen kabinetin jäsenenä ja kabinettipäällikkönä Barroson II komissiossa ja Junckerin komissiossa vuosina 2012-2018.



Keskuskauppakamari julkaisi tänään EU-katsauksen, joka keskittyy Espanjan puheenjohtajuuskauteen.