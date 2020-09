Keskuskauppakamari: Suomikin hyötyy EU-USA-kauppasodan lientymisestä

Euroopan unioni ja Yhdysvallat ovat päässeet yhteisymmärrykseen tulleja alentavasta minipaketista. Suomelle tällä erikoisella minipaketilla on lähinnä symbolista merkitystä, sanoo Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja, Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n maajohtaja Timo Vuori.

”Minipaketin kate on joka tapauksessa hyvin rajallinen, sillä se kattaa hyvin suppean osan EU:n ja USA:n välisestä kaupasta. Suomelle näiden tullialennusten konkreettinen vaikutus on todennäköisesti erittäin pieni”, sanoo Vuori.

Sopimuksen mukaan EU poistaisi tullit amerikkalaisilta hummereilta ja Yhdysvallat alentaa muutamien eurooppalaisten tuotteiden, kuten valmisruokien ja pintakäsittelyaineiden tulleja 50 prosentilla. Tullialennukset tulevat voimaan takautuvasti elokuun alusta. Alennukset koskevat arviolta vain noin 110 miljoonaa dollaria USA:n viennistä Eurooppaan, ja 160 miljoonaa dollaria arvosta EU:n viennistä Yhdysvaltoihin.

”Erittäin tärkeää on, ettei EU-USA-kauppasota ole leimahtamassa liekkeihin, vaikka USA:n presidentin vaalien lähestyessä sellaisia pelkoja on ollut Euroopassa. Kiinan kovistelun ohella presidentti Trumpin on pelätty vaalien alla kovistelevan myös Eurooppaa”, sanoo Vuori.

”Sopimuksen symbolinen merkitys on kuitenkin suurempi, sillä se on askel oikeaan suuntaan. Kaikki toimet, jotka hyödyttävät molempia osapuolia, ja joilla lievennetään transatlanttisten kauppasuhteiden jännitteitä, ovat nyt erityisen tervetulleita,” sanoo Vuori.

Suomessa kärsitty jo USA:n kauppasanktioista ja pelätty uusia tulleja

Nykyisen presidentin aikakaudella Suomessa on kärsitty jo terästulleista ja kasvavana pelkona on ollut, että USA asettaisi lisätulleja monille eurooppalaisille tuotteille kuten autoille, laivoille, koneille ja laitteille tai jopa sellulle ja paperille suojatakseen omaan tuotantoaan ja työpaikkoja Yhdysvalloissa. Tämä vaikuttaisi väistämättä useaan suomalaiseen vientiyritykseen ja niiden alihankkijaan.

”Toistaiseksi Trumpin uhkailut ovat jääneet toteutumatta ja EU-USA-kauppajännitteet eivät ole viime aikoina kiristyneet. Toki USA haastaa edelleen Eurooppaa suhtautumisessa Kiinaan, Venäjään ja Iraniin erilaisilla kauppasanktioilla, jotka vaikuttavat myös Euroopan talouteen”, Vuori sanoo.

Vuori näkee minikauppasovussa askelia parempaan suuntaan. Jos länsimaista demokratiaa ja arvoja edustavat johtavat kauppakumppanit eivät pysty sopimaan keskenään pelisäännöistä, on turha odottaa maailmantalouden sääntelyn modernisoituvan ja WTO:n toimintakyvyn palaavan lähiaikoina.