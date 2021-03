Keskuskauppakamari: Teknologiateollisuuden ratkaisu vie kohti aitoa sopimisen vapautta

Keskuskauppakamari: IT-ehdot päivittyvät - tulossa uudet ehdot datan käyttöön 17.3.2021 08:00:00 EET | Tiedote

IT-sopimusehtojen päivitystyö on käynnistynyt. Uudistuksessa on tarkoitus lisätä datan käyttöä koskevat ehdot sekä tarkistaa henkilötietojen käyttöä koskevat erityisehdot. Lisäksi tekeillä on uusi sopimusmalli pieniä toimeksiantoja varten.