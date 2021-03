Keskuskauppakamari: Työllisyys laskussa, lomautukset kasvussa - “Tältä se näyttää, kun pandemia on jyllännyt vuoden päivät”

Työllisyystilanne on karu ja myös lomautuksia on huomattavasti edellisvuotta enemmän. Keskuskauppakamarin pääekonomistin Mauri Kotamäen mukaan tilastot korostavat tarvetta huomioida majoitus- ja ravintola-alan ahdinko myös koronarajoituksissa. Uusien rajoitusten kanssa tulee olla nyt tarkkana.

Tänään julkaistujen työllisyyslukujen mukaan työllisyysaste oli 69,9 prosenttia vuoden 2021 tammikuussa eli kaksi prosenttiyksikköä vuodentakaista matalampi. Työttömyysaste oli 8,7 prosenttia. Työvoimatutkimuksen uudistusten takia trendiluvut julkaistaan vasta myöhemmin.

”Tältä se näyttää, kun pandemia on jyllännyt Suomessa kohta vuoden päivät. Työ- ja elinkeinoministeriön rekistereihin perustuvan työnvälitystutkimuksen mukaan tammikuussa työttömiä oli 81 000 viime vuoden samaan ajankohtaan verrattuna. Lomautuksia on 35 000 edellisvuotta enemmän”, Kotamäki summaa.

”Mikä pahinta, pitkäaikaistyöttömyys on koholla yli 30 000 verran. Kehityssuunta ei yllätä, mutta tämä osa työttömyydestä on sitä valitettavinta lamojen yhteydessä”, Kotamäki sanoo.

Kotamäen mukaan talouden tilasta tihkuu koko ajan signaaleja.

”Olemme koronakriisin edetessä joutuneet lukemaan aloitetuista yt-neuvotteluista. Näkymä on myös jakautunut kahtia. Toisilla yrityksillä menee hyvin, kun taas toisten yritysten liiketoiminta on käytännössä mennyt alta. Lopputulos kuitenkin on, että työllisyysaste on valunut alle 70 prosenttiin, mikä on kaksi prosenttiyksikköä edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa matalampi taso”, Kotamäki sanoo.

Myös uudet rajoitustoimet alleviivaavat tarvetta puhua muun muassa majoitus- ja ravintola-alasta.

”Ravintolat ovat menossa kiinni ensi viikolla. Julkisen vallan puuttuminen elinkeinonvapauteen on poikkeuksellista ja aiheuttaa edelleen lisämenetyksiä. Samalla vielä entistä enemmän erityistä huomiota tulisi kiinnittää muihinkin paljon kärsineisiin toimialoihin kuten vaikkapa messutoimintaan kiinnittyvään alaan”, Kotamäki sanoo.

Kotamäki korostaa, että epävarmuus on myrkkyä talouden toiminnalle.

”Hallituksen tulisi viipymättä linjata koronasulun aiheuttamien menetysten korvaamisesta olennaisille toimialoille, kuten majoitus- ja ravintola-alalle. Hallituksen tehtävä on hälventää epävarmuutta mahdollisimman paljon. Tähän kokonaisuuteen ei kuulu myöskään se, että kansalaisia pelotellaan ulkonaliikkumiskiellolla”, Kotamäki pohtii.

Keskuskauppakamarin työllisyystavoitelaskuri päivittyy tammikuun tilastojen osalta myöhemmin johtuen Tilastokeskuksen tilastotuotannon uudistuksista. Sivustolla tullaan pitämään myös kirjaa päätösperäisistä työllisyystoimista ja niiden työllisyysvaikutuksista.