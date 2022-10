Keskuskauppakamari: Yrityksillä tärkeä rooli energiansäästössä - Keskuskauppakamari tukee Astetta alemmas -kampanjaa

Jaa

Keskuskauppakamari tukee tänään käynnistyvää kansallista Astetta alemmas -energiansäästökampanjaa. Kampanjan tavoitteena on kannustaa ihmisiä, yrityksiä ja organisaatioita säästämään energiaa arkisin teoin. Energian säästö on nopea ja vaikuttava tapa varmistaa, että sähkö riittää Suomessa tulevana talvena. Yrityksille energiansäästö on sekä kustannuskysymys että osa yhteiskuntavastuuta.

Keskuskauppakamarin elinkeino- ja ilmastoasiantuntija Teppo Säkkinen. Kuva: Elmo Eklund / Keskuskauppakamari

”Energiansäästö on keino, jolla kaikki suomalaiset voivat tukea Suomen selviämistä Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamasta energiakriisistä. Yrityksille energiansäästö on nyt sekä kustannuskysymys että osa yhteiskuntavastuuta”, sanoo Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi. Kampanjan tavoitteena on saada mukaan 95 prosenttia suomalaisista kotitalouksista. Myös yrityksillä on tärkeä rooli energiansäästössä, sillä valtaosa energiasta kulutetaan teollisuudessa ja yksityisellä sektorilla. ”Yritykset voivat osallistua kampanjaan esimerkiksi laskemalla toimitilojen lämpötilaa, säätämällä valaistusta ja ilmanvaihtoa tai ajoittamalla paljon sähköä vaativia toimintoja kulutuspiikkien ulkopuolelle”, sanoo Keskuskauppakamarin elinkeino- ja ilmastoasiantuntija Teppo Säkkinen. Yritykset voivat ilmoittautua mukaan kampanjan kumppaneiksi kertomalla omista energiansäästöteoistaan tai ne voivat tukea myös omaa henkilökuntaansa energiansäästössä esimerkiksi työmatkoissa. Energiansäästöön yrityksissä on tarjolla neuvontaa. Energiakatselmukset ovat käytännöllinen keino tunnistaa mahdollisia tapoja parantaa energiatehokkuutta ja säästää energiaa kiinteistöissä ja teollisuuden prosesseissa. "Säännölliset energiakatselmukset ovat suuryrityksille pakollisia. Pk-yritykset voivat saada työ- ja elinkeinoministeriön tukea energiakatselmuksiin sekä apua maakunnallisilta energianeuvojilta", Säkkinen muistuttaa.

Avainsanat energiaenergiansäästö

Yhteyshenkilöt

Kuvat Keskuskauppakamarin elinkeino- ja ilmastoasiantuntija Teppo Säkkinen. Kuva: Elmo Eklund / Keskuskauppakamari Lataa