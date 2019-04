Keskuskauppakamari: Yritysten syytä säilyttää Brexit-kriisivalmius

Euroopan unioni teki järkevän päätöksen antaessaan Britannialle jatkoaikaa lokakuun loppuun asti hyväksyä Brexit-erosopimus. Viime öinen päätös ei kuitenkaan poistanut kovan Brexitin riskiä, joten yritysten on syytä yhä säilyttää Brexit-kriisivalmius, korostaa Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja Timo Vuori.

Vuoren mukaan yritysten on syytä edelleen varautua kaikkiin mahdollisiin Brexit-vaihtoehtoihin ja suunnitella liiketoimintaansa sen mukaisesti.



”Kova Brexit voi edelleenkin tapahtua lähikuukausina ja hyvinkin lyhyellä varoitusajalla”, muistuttaa Vuori.



”Britannia voi halutessaan jo vaikka huomenna ilmoittaa jättävänsä EU:n ilman erosopimista, jolloin kova Brexit toteutuisi jo 1.5.2019”, tulkitsee EU-tiedonantoa johtaja Vuori. ”Toki Britannia tuskin niin tekee, sillä senkään talouden etu ei missään nimessä ole kova Brexit.”



Avoin Brexit-tilanne luo toki edelleen epävarmuutta Euroopan talouteen ja yksittäisten yritysten arkeen.



”Koko yhtenäisen Euroopan tulevaisuuden ja toimivien EU-UK-suhteiden rakentamiseksi kaikissa olosuhteissa ja ratkaisuissa tähän on nyt vain syytä uhrata asian vaatima lisäaika”, korostaa Vuori. ”Kovan Brexitin hinta voisi nousta vieläkin korkeammaksi.”



Suomen pääministerille Brexit-solmu avattavaksi?



Seuraava koetinkivi Britannialle on eurovaalit, sillä jos Britannia ei pysty hyväksymään erosopimusta 22.5.2019 mennessä, joutuu se järjestämään pikaisesti eurovaalitkin. Muutoin EU-ero eli kova Brexit uhkaa jo 1.6.2019 alkaen.



Vuoren mukaan on hyvin todennäköistä, että Britannia käyttää koko lokakuulle jatketun ajan.



”EU:n puheenjohtajamaan Suomen uusi pääministeri saattaakin saada Brexit-umpisolmun avattavaksi lokakuisena Halloween-iltana 31.10.2019 muiden EU-johtajien kanssa”.