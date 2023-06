Keskuskauppakamarin pääekonomisti: Inflaatio hidastuu tuntuvasti – "Historiallisen korkea inflaatiojakso pian vain paha muisto"

Kuluttajahintojen nousu hidastui Suomessa 6,8 prosenttiin toukokuun mittauksessa. Inflaatiovauhti on historiallisesti ajatellen edelleen kovaa, mutta tahti on joka tapauksessa hidastumassa nopein askelin. Vielä huhtikuussa inflaatiolukema oli 7,9 prosenttia.

Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvistin mukaan on syytä pitää mielessä, että asuntolainojen koroilla on iso rooli kotimaisessa inflaatiomittarissa. Ilman asuntolainakorkoja inflaatio olisi ollut toukokuussa enää 4,9 prosenttia. Vuositasolla lainojen korkojen vaikutus on pian saavuttamassa huippuaan, mutta kuukausitasolla keskikorkojen nousu jatkuu pidempään.

”Vihdoin aletaan nähdä tuntuvampaa hidastumista inflaatiovauhdissa. Myöskään kuukausitasolla hinnat eivät nousseet toukokuussa erityisen merkittävästi muuten kuin asuntolainojen korkojen osalta. Loppuvuodesta inflaatiolukemat tulevatkin olemaan jo selvästi maltillisempia. Kuluttajien ostovoiman supistuminen on ollut jo niin rajua, että sekin on omiaan poistamaan inflaatiopaineita taloudesta”, sanoo Appelqvist.

Tuttuun tapaan inflaatiota hidasti vuositasolla eniten bensiinin hinnan aleneminen suhteessa viime vuoteen. Vaikutus tulee Appelqvistin mukaan kasvamaan ensi kuussa vielä selvästi, sillä polttoaineiden hinnan massiivinen hintapiikki koettiin viime vuonna juuri kesäkuussa.



Asuntolainakorkoja lukuun ottamatta ei merkkejä isommista hintapaineista



Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien hinnat nousivat vuositasolla 11,1 prosenttia. Enimmillään ruuan hinnan nousu oli yli 16 prosenttia, joten näiltäkin osin hidastuminen on ollut ripeää. Ruuan hinta ei kuitenkaan toukokuussa halventunut kuukausitasolla samaan tapaan kuin edellisessä kuussa.

Toukokuussa kuluttajahinnat nousivat 0,3 prosenttia edellisestä kuukaudesta. Tyypillisesti keskimääräinen hintataso ei Suomessa keväällä juurikaan nouse, joten kuukausitason hintojen nousu on yhä keskimääräistä suurempaa. Nousu selittyy kuitenkin pääosin asuntolainojen keskikorkojen kohoamisella.

”Myönteisintä toukokuun inflaatioluvuissa on se, että kuukausitasolla hintojen nousu oli varsin maltillista. Asuntolainojen keskikorot ovat edelleen nousussa, mutta muuten ei ole juurikaan merkkejä isommista hintapaineista. Se on lupaavaa jatkoa ajatellen, ja todennäköisesti historiallisen korkea inflaatiojakso on pian vain paha muisto. Edelleen liittyy silti epävarmuutta siihen, tuleeko inflaatio hidastumaan niin alas kuin mihin on 2000-luvulla totuttu sekä siihen, miten pitkään kotitalouksien ostovoiman elpyminen kestää”, sanoo Appelqvist.