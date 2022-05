Keskuskauppakamarin pääekonomisti: Palkkojen nousu ajaisi kierteeseen, jossa palkat ja kuluttajahinnat nousevat rinta rinnan – ”tilanne ei hyödyttäisi ketään”

Keskuskauppakamari: Sota romahdutti vientiasiakirjojen määrän Venäjälle ja Ukrainalle – kauppa on jäissä kauan 4.5.2022 06:00:00 EEST | Tiedote

Kauppakamarien asiakirjatilastot kertovat, että Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan myötä vientiasiakirjojen määrä on pudonnut merkittävästi. Sodan alettua alkuperätodistusten määrä Venäjälle on pudonnut 74 prosenttia ja Ukrainalle 79 prosenttia verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuonna 2021. Viimeisen kuukauden aikana, kun pakotteita on edelleen kiristetty, asiakirjojen määrä Venäjälle on jatkanut voimakasta vähentymistä. Huhtikuussa alkuperätodistusten määrä Venäjälle putosi 82% verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan.