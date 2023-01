Keskuskauppakamarin pääekonomisti: Teollisuuden tilauskertymä ei riitä ylläpitämään tuotantoa – tilauksien arvo lähes 9 prosenttia alhaisempi vuodentakaiseen verrattuna

Keskuskauppakamari: Puhtaan energian investointiedellytykset on turvattava windfall-veroa säädettäessä 5.1.2023 12:04:39 EET | Tiedote

Suomi on ottamassa käyttöön windfall-veroa, joka kohdistuu muun muassa sähköntuottajien saamiin voittoihin. Keskuskauppakamari on huolissaan poikkeuksellisen nopealla aikataululla valmistellun ja monimutkaisen veron vaikutuksista Suomen kilpailuasemaan ja sähköntuotannon investointeihin. Keskuskauppakamari katsoo, että puhtaan sähköntuotannon investointiedellytykset on huomioitava paremmin veroa säädettäessä.