Keskuskauppakamarin Raisa Harju jatkaa Consumer Law Ready -hankkeen pääkouluttajana Suomessa

Consumer Law Ready -hanke on pk-yrityksille suunnattu, euroopanlaajuinen koulutusohjelma, joka tarjoaa käytännönläheistä perustietoa kuluttajansuojaan liittyvistä asioista. Kuluttajansuojasääntely pyrkii suojaamaan kuluttajaa moninaisin tavoin. Yrittäjää voi kuitenkin odottaa ikävä yllätys, jos hän ei ole perillä kuluttajansuojasäännöksiin liittyvistä velvoitteistaan.

Consumer Law Ready -koulutuksissa keskitytään erityisesti verkkokauppaan ja kotimyyntiin liittyviin erityispiirteisiin sekä takuuseen ja virhevastuuseen. Koulutus antaakin yrityksille hyvät perusvalmiudet laittaa esimerkiksi tiedonantovelvoitteisiin liittyvät asiat kuntoon sekä muutenkin pohtia käytäntöjään reklamaationhallinnassa.

"Pk-yrittäjien arki on kiireistä ja resursseja uusien asioiden opiskeluun ei aina löydy helposti. Erityisesti korona-aikaan liiketoimintaa on saattanut siirtyä verkkoon, mutta siihen liittyviin kuluttajansuojan erityispiirteisiin ei olekaan ollut aikaa tutustua. Kuluttajansuoja-asioiden hyvä osaaminen säästää kuitenkin yritykseltä aikaa ja rahaa. Mahdolliset ongelmatilanteet pystytään ratkomaan nopeasti, kun niihin on osattu ennakolta varautua”, sanoo hankkeen pääkouluttaja, Keskuskauppakamarin lakimies, VT Raisa Harju.

Harjun mukaan globalisaatio ja digitalisoituminen tuovat omat haasteensa kuluttajansuojaan liittyvien sääntelykokonaisuuksien hallinnalle. Kuluttajansuojan hyvä osaaminen kannattaa nähdä kilpailuvalttina, koska se mahdollistaa yleensä myös paremman asiakaspalvelukokemuksen.

”Näiden asioiden kanssa kamppaillaan muuallakin Euroopassa. Tästä syystä tämä tärkeäksi nähty koulutusohjelma sai vielä jatkoaikaa. Keskustelut muiden kouluttajien kanssa vahvistavat sen havainnon, että kouluttautumiseen on hankalaa löytää resursseja. Jatkuva oppiminen ja itsensä kehittäminen olisi kuitenkin yritystoiminnankin kannalta elintärkeää”, Harju sanoo.

Harju kannustaakin tutustumaan koulutusohjelman nettisivuihin omin päin, jos aikaa muulle kouluttautumiselle ei ole. Nettisivuille päivitetään tietoa tuoreista muutoksista kesän kuluessa. Syksyllä koulutuskiertue jatkuu ja käyttöön on tarkoitus ottaa myös webinaarikoulutusta. Harjun suunnitelmissa on sekä kouluttaa yrityksiä että etsiä lisää kiinnostuneita paikallisia kouluttajia. Harju on toiminut koulutushankkeessa vuodesta 2018.

Lisätietoa koulutusohjelmasta löydät täältä: https://www.consumerlawready.eu/

Lisätietoa verkosta:



Consumer Law Ready -koulutusta tarjotaan yrityksille kaikkialla Euroopassa ja sen rahoittamiseen ovat osallistuneet myös Euroopan parlamentti ja komissio. Hanketta koordinoi jatkokaudella Eurochambres ja siinä ovat mukana myös Euroopan kuluttajajärjestö BEUC sekä SMEUnited. Nettisivuilta https://www.consumerlawready.eu/ löytyy tietoa hankkeesta kaikilla EU:n jäsenvaltioiden kielillä. Suomenkielisestä osiosta voi esimerkiksi tarkistaa, milloin omalla paikkakunnalla on mahdollisuus koulutukseen. Yritysten ja paikallisten kouluttajien koulutukset alkavat syksyllä. Toiveissa on lisätä koulutustarjontaa ja järjestää koulutusta myös webinaarimuodossa, jolloin entistä suuremmalla joukolla on mahdollista osallistua.