Keskuskauppakamarin Romakkaniemi: Hallitus maksoi kuudesosan laskustaan

Naisjohtajaselvitys: Naisia ennätysmäärä pörssiyhtiöiden johtoryhmissä 15.12.2020 07:00:00 EET | Tiedote

Naisten määrä pörssiyhtiöiden johtoryhmissä on noussut uuteen ennätykseensä, kun jo joka neljännen pörssiyhtiön johtoryhmässä naiset ja miehet ovat tasapuolisesti edustettuina. Tänä vuonna nimitetyistä johtoryhmien jäsenistä 36 prosenttia on naisia. Naisten osuudesta liiketoimintojen johtajina ja toimitusjohtajina löytyy vielä parannettavaa. Toimitusjohtajista vain 8 prosenttia on naisia.