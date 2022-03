Keskuskauppakamarin vientijohtajakysely: Pakotteiden vaikutus liiketoimintaan merkittävä neljännekselle vientiyrityksistä – maksuliikenne, raaka-aineiden saatavuus ja rahtivaikeudet suurimmat huolenaiheet

Keskuskauppakamari: Nato-jäsenyys olisi turva Suomen talouden ja demokratian vakaudelle 23.2.2022 11:15:39 EET | Tiedote

Eurooppa on tilanteessa, jossa sen vakaus ja turvallisuus on vakavasti haastettuna. Venäjä yrittää uhkailulla ja sotilaallisella voimalla piirtää kylmän sodan jälkeisiä järjestelyjä uusiksi. Sen tavoitteena on luoda itselleen voimapoliittinen etupiiri, jossa pienempien maiden asema ja suvereniteetti kyseenalaistetaan. Pitkästä aikaa myös akuutti sodan uhka on merkittävä. Ulkopoliittisten jännitteiden kiristyminen sekä kansainvälisten markkinoiden heikentyminen vaikuttaa myös yrityksiin ja elinkeinoelämään. Keskuskauppakamarin mielestä Suomen Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuutta sekä vakauttaisi talouden ja yritysten tulevaisuudennäkymiä.