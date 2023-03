Keskuspuiston uusien opasteiden ja latureittien toteuttaminen alkaa

Keskuspuistoon tulee uusi opastusjärjestelmä, jonka yhteydessä tehdään joitakin muutoksia ulkoilureitteihin. Nykyisin talvisin latuina toimivat reitit Kuninkaantammentiellä ja Paloheinän majan länsipuolella muutetaan ympärivuotisiksi kävely- ja pyöräilyreiteiksi. Näiden vierelle rakennetaan uudet, noin 600 metrin mittaiset latuyhteydet.

Uudet ladut ovat perinteisen hiihtotyylin latuja, jotta niiden vaatima tila on kapea ja siten vaikutus metsäiseen maisemaan ja luontoon on mahdollisimman pieni. Latulinjaus on tehty suuria ja hyväkuntoisia puita säästäen.

Latulinjojen puiden kaadot tehdään maaliskuun aikana, ja ne jätetään maastoon lahopuiksi. Suunnittelun yhteydessä on tarkistettu, ettei puiden kaatamisesta ei ole haittaa liito-oraville.

Opasteiden asentaminen ulkoilureiteille alkaa keväällä

Keskuspuiston opastussuunnitelman mukaisten viittojen ja opaskarttojen asentaminen maastoon alkaa kevään aikana pohjoisen Keskuspuiston alueelta. Opasteiden asentamisen takia kaadetaan maaliskuun aikana yksittäisiä puita ja poistetaan tarvittaessa opasteiden näkymistä haittaavaa vesakkoa.

Uusille opasteille on suuri tarve, koska Keskuspuiston reitistö on laaja ja opastus on nykyisin puutteellinen. Uudessa opastuksessa erotellaan talvikautena auratut käveltävät ja pyöräiltävät reitit sekä ladut toisistaan selkeästi.

Keskuspuiston opastuksen yleissuunnitelma hyväksyttiin kaupunkiympäristölautakunnassa vuonna 2020 ja uusien latuyhteyksien puistosuunnitelmat vuonna 2022.