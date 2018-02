Keskustelut eivät kohtaa työtilojen muutoksissa

Helsingin yliopistossa tarkastettava väitöstutkimus tuo esille, kuinka työtilojen muutosta puolustetaan hanakasti luomalla positiivinen visio tulevista tiloista, joissa ihmiset kohtaavat ja innovoivat sekä tapaavat uusia ihmisiä.

Tutkimuksen mukaan puolustava ja vastustava tapa puhua työtiloista eivät kohtaa.

- Ihmiset puhuivat ihan eri muutoksesta puhuessaan samasta tilamuutoksesta. Keskustelut jatkoivat ihan omilla raiteillaan, väitöstutkija Jaana Näsänen kertoo tutkitun suuryrityksen tapauksesta.

Väitöstyössä tutkittiin suuryrityksen tilamuutoksia. Muutosta puolustavat korostivat esimerkiksi uusien toimitilojen hienoutta. Muutoksen vastustajat loivat vision muutoksesta, jossa ihmisten kohtaaminen ja innovointi estää ”oikean työn tekemistä” ja työpisteen päivittäinen vaihtuminen estää vuorovaikutuksen lähitiimin kanssa.

Väitöstyössä ehdotetaan, että muutosta tekevien ei tulisi pyrkiä jatkuvasti tarjoamaan ”oikeaa” muutosvisiota eli painottamaan, miten hyvä lopputulema on. Tutkimuksen mukaan vastustava muutosvisio pitäisi ottaa vakavasti ja keskustella, miten voitaisiin toimia niin, ettei negatiivinen kuva muutoksesta realisoituisi.

- Vastustavan muutosvision huomiot tulisi ottaa mukaan kehittämistoimenpiteisiin. Se avaa myös väylää keskustella, mitä on oikea työ, josta myös syntyy eri näkemykset, Näsänen sanoo.



Muutokseen ei löydy konkreettisia ehdotuksia

Tilamuutoksia puolustetaan muun muassa työelämän joustavuuden vaatimuksella. Väitöstutkimus osoittaa, että joustavuus nykyorganisaatioissa on kääritty abstraktiin puheeseen innovatiivisuudesta.

- Strategiatason puhe ei sisällä konkreettisia ehdotuksia siitä, kuinka työn pitäisi muuttua ja kuinka työntekemisen pitäisi muuttua, jotta innovatiivisuus ja kohtaaminen käytännössä tapahtuisi ja tuottaisi hyvää, Näsänen muistuttaa.

Tutkija ehdottaa uudenlaista tapaa tarkastella organisaatiomuutosta.

- Kannanotot kertovat siitä asiasta, mistä kiistellään eikä siitä, millainen ihminen sisäsyntyisesti on. Puolustamisen ja vastustamisen kumpuamisen tarkastelulla saadaan näkyville ne kohdat, joissa organisaatiomuutoksessa tulisi kiinnittää huomiota, Näsänen sanoo.

Muutoksissa organisaatiot voivat polarisoitua ääripäiden välille, jos muutospuheeseen ei kiinnitetä huomiota ja oteta vakavasti myös vastustavaa puhetapaa.

- Tutkimassani organisaatiossa puheella luotiin kahtiajakoa esittämällä tulevat sukupolvet joustavina ja liikkuvina työntekijöinä, joita varten tilatkin pitää olla joustavat. Nykyisiä työntekijöitä pidettiin pääsääntöisesti paikalleen jähmettyneinä työntekijöinä.

- Kahtiajakoa toi myös se, että muutoksesta rakentui kaksi täysin vastakkaista visiota siitä, mihin muutos lopulta johtaa, Näsänen toteaa.







YTM Jaana Näsänen väittelee 10.2.2018 kello 12 Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "SUPPORTING AND CONTESTING ORGANIZATIONAL CHANGE - A DISCURSIVE STUDY ON CONTRADICTORY VISIONS OF A CHANGE". Väitöstilaisuus järjestetään päärakennuksen salissa 5, Fabianinkatu 33, Helsinki.

Vastaväittäjänä on professori Päivi Eriksson Itä-Suomen yliopistosta ja kustoksena toimii professori Inga Jasinskaja-Lahti Helsingin yliopistosta.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa.



Väittelijän yhteystiedot:

Jaana Näsänen

Puh. 050 384 1664

jaana.nasanen@helsinki.fi