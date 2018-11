Kestääkö Brexit-sopu?

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemen mukaan lopullisen Brexit-sovun edessä on vielä vaaranpaikkoja. Pääministeri Theresa Mayn hallitus horjuu samalla kun EU:n jäsenmaat käyvät läpi sopimuksen ehtoja.

”Tämä sopimus syntyi pihtisynnytyksellä. Kuten arvattua, niin mitä konkreettisemmiksi asiat haavekuvien sijaan muuttuivat, niin sitä hankalampaa Lontoossa on sitä hyväksyä – oli kummalla puolella kysymystä tahansa. Tämänhetkinen sopimus ei siis tyydytä oikein ketään, mikä johtuu siitä, että erikoinen haavekuva jostakin hienosta ja positiivisesta Brexitistä oli valheellinen alusta saakka”, hän sanoo.

Romakkaniemen mukaan sopimuksessa on taidokkaasti onnistuttu ratkaisemaan keskeiset hankalat kysymykset.

”Joidenkin Suomessakin haikailemaa win-win -tilannetta ei ole ollut olemassakaan. Olemassa olevista lose-lose -kompromisseista tämä on kuitenkin vähiten huono tulos. Brexitistä ei synny kuin häviäjiä. Olennaista on tehdä kaikki sen eteen, että tappiot ja häiriöt yritysten ja kaupan kannalta jäävät mahdollisimman vähäisiksi”, hän arvioi.

Romakkaniemen mukaan sopimusneuvottelut ovat edenneet ennustetun linjan mukaisesti. Alkusyksystä oli jo nähtävissä, että lokakuun määräaika ei pidä ja prosessi luo poliittista turbulenssia ja draamaa erityisesti Lontoossa.

”Odotan, että valmisteilla oleva poliittinen julkilausuma tulevasta suhteesta on kunnianhimoinen ja mahdollisimman saumaton ja kauppa saa jatkua myös tulevaisuudessa”, hän sanoo.

Lähipäivät näyttävät, eskaloituuko tilanne Lontoossa.

”Vaarat ovat yhä olemassa, lähipäivät näyttävät kuinka käy. Suurin uhka on, ettei pääministeri Mayn sopimus menekään Lontoossa läpi. On arviolta 30 prosentin mahdollisuus, että näin käy. Tästä seuraisi poliittinen kaaos, uudet vaalit ja kova Brexit. Silloin vaarana on sopimukseton ero. Se olisi EU-maiden yrityksille, sekä erityisesti Iso-Britannian taloudelle kova shokki ensi keväänä”, Romakkaniemi sanoo.

"On kuitenkin hyvä, että moni suomalainenkin yritys on toiminnassaan varautunut kovan Brexitin mahdollisuuteen. Tätä suosittelemme Keskuskauppakamarista yhä, ja jäsenillemme olemme tarjonneet välineitä asian huomioimiseksi ja suunnittelemiseksi”, Romakkaniemi sanoo.

Romakkaniemi pitää valitettavana, että Brexit-neuvotteluista syntyneestä epävarmuuden ajasta maksaa nyt koko EU yritysten epävarmuutena.

”Suomen talouden, työpaikkojen ja hyvinvoinnin etu on se, että säilytämme mahdollisimman syvän kauppasuhteen sekä häiriöttömän tavaroiden, palveluiden, ihmisten ja pääomien liikkuvuuden myös tulevaisuudessa. Samalla on ymmärrettävä, että jos maa ei ole enää EU:n jäsen ja jos se ei ole sisämarkkinoiden täydellinen jäsen, ei yhteispeli voi olla niin helppoa kuin nykyisin, vaikka hyvä tahto olisi kuinka suuri”, hän sanoo.