Kestävä kehitys olennainen osa taloudellista neuvontaa – Danske Bank vastaa Niemen ilmastohaasteeseen

Aktiivisesti vähähiilisempää tulevaisuutta edistävä Danske Bank lähtee mukaan Niemi40haasteeseen. Niemi Palvelut Oy:n ilmastohaaste kannustaa niin yrityksiä kuin julkisia toimijoitakin konkreettisiin ilmastotekoihin.

”On selvää, että ilmastonmuutos pakottaa meidät kaikki ryhtymään toimiin, huomattavasti aiemmin arvioitua ripeämmin. Meillä Danske Bankissa kestävä kehitys on jo pitkään ollut olennainen osa toimintaamme ja haluamme yhä laajemmin tukea myös asiakkaitamme ottamaan kestävyysnäkökulmat huomioon omassa toiminnassaan” sanoo Elina Fogelholm, yritysasiakkaista vastaava johtaja.

”Kestävä kehitys kuuluu olennaisena osana keskusteluihimme yritysasiakkaidemme kanssa. Tuemme asiakkaitamme tunnistamaan olennaisia liiketoimintariskejä ja myös hahmottamaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia.”

Danske Bank on jo usean vuoden ajan tehnyt pitkäjänteistä ilmastotyötä ja tukenut asiakkaita kestävyysasioissa esimerkiksi tarjoamalla vihreitä rahoitusinstrumentteja, kuten lainoja ja joukkovelkakirjoja, sekä kehittämällä ilmastoskenaarioanalyysejä.

Finanssisektorin panos on arvokas

Niemi Palvelut Oy:n toimitusjohtaja Juha Niemi on erittäin iloinen Danske Bankin mukaantulosta.

”Finanssisektori on ilmastonmuutoksen torjumisessa avainasemassa, kun investointien on oltava yhä enemmän ilmastovastuullisia. Danske Bankin mukaantulo on meille kunnia”, kiittää Juha Niemi.

Yksi Danske Bankin ilmastotyön keinoista ovat linjaukset ilmaston kannalta haitallisten toimialojen rahoittamisesta. Aiemmin tänä vuonna pankki ilmoitti luopuvansa asteittain kivihiili- ja turve-energiaa tuottavien yritysten rahoittamisesta ja niihin sijoittamisesta. Linjaus noudattaa kansainvälisiä suosituksia ja on osa pankin pyrkimyksiä siirtyä vähähiiliseen talouteen.

Myös Danske Bankin päätös liittyä Net-Zero Banking Alliance liittoumaan pohjautuu tähän työhön. Sen myötä pankki sitoutui mukauttamaan laina- ja sijoitussalkkunsa hiilineutraaleiksi vuoteen 2050 mennessä.

Danske Bank on omassa toiminnassaan ollut hiilineutraali vuodesta 2009. Pankki on sitoutunut YK:n Global Compact -sopimukseen, YK:n vastuullisen pankkitoiminnan ja vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin, Pariisin ilmastosopimukseen sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.

