Kestävää kehitystä ja ketterää reagointia toimintaympäristön muutoksiin - Kaiku-palkinto 2022 kulttuurivirastojen yhteishankkeelle, kunniamaininta Sisä-Suomen poliisilaitokselle

Valtiokonttorin yhteistyössä Työ 2.0 -hankkeen kanssa myöntämä palkinto jaettiin Valtio Expo 2022 -tapahtumassa.

Kestävät virastot -hankkeella kehitettiin yhteistyötä, osaamista ja suunnitelmallisuutta kestävän kehityksen tavoitteiden edistämisessä

Kansallisarkisto, Museovirasto, Suomenlinnan hoitokunta ja Taiteen edistämiskeskus ovat ennakkoluulottomasti ja innovatiivisesti tarttuneet globaalisti päivänpolttavaan aiheeseen. Yhteistyö on laajentanut perspektiivejä, tuonut uusia oivalluksia ja rikastuttanut kunkin viraston omaa ymmärrystä ja toimintaa ja näin lisännyt toiminnan vaikuttavuutta.

Hankkeessa on tutkittu ja perehdytty aiheeseen mm. alan johtavien asiantuntijoiden johdolla, törmäytetty ihmisiä yli virastorajojen, kokeiltu ja opittu. Oppeja on auliisti jaettu sekä kaveriorganisaatioille että muille organisaatioille - ja jaettavaa saatettu myös valtioyhteisön ja maan rajojen ulkopuolelle. Työllä on raivattu uutta näkökulmaa laajaan aihekokonaisuuteen.

Hankkeella luotiin laajempaa pohjaa jatkaa sekä kussakin virastossa että niiden välillä tehtävää työtä kestävän kehityksen edistämiseksi ja kulttuurin, kulttuuriperimän ja taiteen hyödyntämiseksi tässä työssä.

Kunniamaininta Sisä-Suomen poliisilaitoksen uudentyyppisten monitoimiryhmien suunnittelulle ja kehittämiselle

Kokeilu on erinomainen esimerkki perinteisen, hierarkkisen organisaation mahdollisuuksista soveltaa ilmiölähtöistä, rajoja ylittävää ja valmentavaa otetta. Hankkeessa on rohkeasti, taitavasti ja tuloksellisesti huomioitu toimintaympäristön ajankohtaiset vaatimukset uudenlaisen työn tekemisen lähtökohtina. Toimintamalli, joka pohjautuu itseohjautuvaan organisoitumiseen, oppimiseen ja valmentavaan johtamiseen on jo ensimmäisten kuukausien aikana osoittanut voimansa.

Hanke on vielä meneillään, mutta sen saavutukset ovat jo tässä vaiheessa kiistattomat: tuloksia tuottanut työ eri sektoreilla, laaja sidosryhmäyhteistyö, työstään innostunut ja vahvasti motivoitunut tiimi sekä jatkuva oppiminen. Nämä ovat monen organisaation tavoitteita – tässä hankkeessa ne on saavutettu yhteisellä työllä.

Valtiokonttori ja Työ 2.0 onnittelevat Kansallisarkistoa, Museovirastoa, Suomenlinnan hoitokuntaa ja Taiteen edistämiskeskusta sekä Sisä-Suomen poliisilaitosta.

Taustaa: Uuden työn Kaiku-palkinto on kilpailu, jossa etsitään rohkeita kokeiluja ja uusia toimintatapoja.

Kaiku-palkinto on Valtiokonttorin Työelämäpalvelujen myöntämä tunnustus sellaiselle valtion organisaatiolle tai työyhteisölle, joka on lähtenyt rohkeasti uudistumaan, kokeillut uusia toimintatapoja ja kehittänyt tekemisen kulttuuria. Kaiku-palkintoja on jaettu vuodesta 2003 alkaen. Tänä vuonna palkinto myönnetään yhteistyössä TYÖ 2.0 -hankkeen kanssa.

Valtiovarainministeriön, Valtiokonttorin, Senaatti-kiinteistöjen ja Valtorin yhteistyöhanke TYÖ 2.0 kehittää työkaluja, käytännön malleja ja vinkkejä valtionhallinnon työntekemisen tapojen uudistamiseen. TYÖ 2.0:n ja Työelämäpalvelujen asiantuntijoista koottu auditointiryhmä haastattelee Kaiku-palkintofinalistit, jonka jälkeen päätöksen voittajasta ja kunniamaininnan saajista tekee palkintoraati, jossa on Valtiokonttorin, valtiovarainministeriön, TYÖ 2.0 -toiminnon ja kehittäjäverkoston edustajat.

Uuden työn Kaiku-palkinnon voittava organisaatio saa tunnustuspalkinnoksi kuvanveistäjä Juhani Saksan suunnitteleman Kaiku-pöllön, joka symboloi elämänviisautta, tietoa ja kokemusta. Lisäksi voittaja saa 10 000 euroa Kaiku-heittämisrahaa jatkokehittämiseen organisaatiossaan.

Lisätietoja: tyo2.0@vm.fi; kaiku@valtiokonttori.fi