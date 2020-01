Kestävää matkailua saaristossa

Matkamessut haastoi tapahtumaan osallistuvat yritykset ja yhteisöt kestävän kehityksen kilpailuun. Tavoitteena oli löytää matkailutuotteita ja -palveluita, jotka panostavat vastuullisuuteen sekä kestävään kehitykseen. Rymättyläläinen Herrankukkaro ylsi hienosti perjantaina 17.1. järjestettyyn loppukilpailuun.

Kilpailu oli avoinna kaikille Matkamessuille osallistuville yrityksille. Kilpailun raati valitsi viisi tuotetta tai palvelua, jotka pääsivät mukaan messukeskuksessa järjestettävään finaaliin. Valinnassa painotettiin myös tuotteiden uskottavuutta, skaalautuvuutta ja toistettavuutta. Loppukilpailussa Herrankukkaroa oli edustamassa perheyrityksen omistajat Meri Dow ja Karioskari Kangas, joka toimii myös kyläpäällikkönä.

Naantalin Rymättylässä sijaitseva vanha kalastajatorpparitila, Herrankukkaro, valittiin kilpailun finaaliin ja olikin ainoa Varsinais-Suomen ja saaristoalueen yrityksistä, joka ylsi loppukilpailuun asti.

”Olemme yrityksen alkuajoista lähtien tarjonneet luonnossa ja luonnollisesti kasvanutta ruokaa. Metsän, meren ja peltojen herkkuja. Toimimme vanhalla kalastajatilalla, Suomen kuuluisimman kalastuspitäjän kainalossa, joten pääsy loppukilpailuun meille erityisen mieluisa ja hieno arvostus pitkäaikaisesta työstämme kestävän kehityksen parissa”, kiittää Suomen matkailuhenkilönäkin palkittu Pentti-Oskari Kangas.

Herrankukkaron liiketoiminta perustuu luonnon kunnioitukseen ja toimintaa kehitetään ja laajennetaan ympäröivän luonnon ehdoilla. Yrityksen ruokatarjonta nojautuu paikallisiin lähiruokatuotteisiin saariston kalojen ollessa pääosassa. Yrityksen toiminnassa otetaan kokonaisvaltaisesti huomioon kestävyys ja vastuullisuus.

”Herrankukkaron perustamisesta lähtien, eli 30 vuoden ajan, ympäristö- ja sosiaalivastuu ovat olleet yrityksemme perustajalle luontaista oman ulkosaaristolaistausansa vuoksi. On ollut kannustavaa huomata, että nyt on koittanut aika kun suuri osa asiakkaistammekin osaavat arvostaa työtämme ympäristön eteen”, kertoo kyläpäällikkö Karioskari Kangas

Saaristolainen perheyritys oli päässyt kovaan seuraan sillä muut loppukilpailijat olivat oli Herrankukkaron lisäksi Aurora eMotion, Aventura Tour Operator, Ruka center ja Visit Saaremaa.

Kilpailun tuomaristo kehui kaikkia esityksiä mielenkiintoisiksi ja totesi samalla, että yritykset tekevät hienoa ja tärkeää työtä vastuullisuuden eteen. Lopulta voittajaksi kruunattiin Visit Saarenmaa Virosta.

Tuomaristoon kuuluivat: tuomariston puheenjohtaja Timo Saranpää; SMAL, Vastuullisen matkailun työryhmä, Liisa Kokkarinen; Visit Finland, Minna-Maari Harmaala; Haaga-Helia, Green Key, Jeppe Klockersson; Fair Travel, The Global Sustainable Tourism Council, Sari Siitonen; Clonet, ja Maria Mroue; Messukeskus Helsinki.

”Vastuullisuus on tällä hetkellä globaalisti paljon esillä keskustelussa, mistä kertoo muun muassa Financial Timesin taannoin esittämä kapitalismin resetointitarve. Vastuullisuus on matkailualalla nostettu esille jo aikaisemmin, ja muilla toimialoilla onkin opittavaa siitä, miten matkailualalla vastuullisuus on huomioitu. Sustainable Travel Competitionin myötä haluammekin kannustaa matkailuelinkeinoa jatkamaan vastuullisten toimintatapojen kehittämistä tuomalla hyviä käytäntöjä esille, sekä samalla toimia esimerkkinä muille toimialoille”, summaa kilpailun tuomariston puheenjohtaja Timo Saranpää.