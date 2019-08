Kestävän maatalous- ja elintarviketuotannon kansainväliset asiantuntijat koolla Oulussa 8.-9. elokuuta

Opiskelijavalintojen tulokset julkaistu – suosikkialat perinteisiä 28.6.2019 06:11:00 EEST | Tiedote

Kaikki Oulun yliopiston opiskelijavalintojen tulokset on nyt julkaistu. Oulun yliopistossa on aloituspaikkoja 2201 uudelle opiskelijalle. Aloituspaikkojen suhde hakijamäärään on 14,8 prosenttia.