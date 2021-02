Kestokäyttöiset ohjelmistot Fuugin säätiön teemana vuonna 2021

Avointen tietojärjestelmien kehitystä tukeva Fuugin säätiö on valinnut vuoden 2021 teemaksi laadukkaat, käytössä kestävät ohjelmistot. Tuemme erityisesti avoimen lähdekoodin, vapaasti käytettävien ja helposti muokattavien työkalujen kehitystä, joilla jokainen ohjelmistokehittäjä voi parantaa ohjelmistonsa laatua. Käsityksemme laadusta on laaja, emme rajaa vaan kannustamme erilaisia tapoja lähestyä aihetta.

Laadukas ohjelmisto toimii virheettömästi, tietoturvallisesti ja on käyttötarkoitukseensa sopiva. Se on käyttäjälle hyödyllinen ja mukautuu käyttäjän tarpeisiin. Kun ohjelmisto toimii ja tekee oikeita asioita, se on kestokäyttöinen. Sen arkkitehtuuri, toteutustyökalut ja -menetelmät sekä kehitysprosessi kestävät aikaa ja tarvittaessa mukautuvat uusiin tarpeisiin. Ohjelmisto mukautuu muuttuvaan ympäristöön ja kykenee toipumaan virheistä. Ohjelmisto toimii standardoiduilla, avoimilla kestävillä rajapinnoilla tarjoten yhteensopivan perustan, jonka varaan on hyvä rakentaa.

Hyvä käytettävyys on osa korkeaa laatua. Avoimen lähdekoodin ratkaisujen käytettävyydessä on usein parantamisen varaa. Niinpä käyttökokemuksen parantaminen on keskeinen keino parantaa avointen ohjelmistojen laatua. Hyvä käytettävyys tarkoittaa myös esteettömyyttä, jota EU:kin on ajamassa saavutettavuusdirektiivillään.

Laadukas ohjelmisto edesauttaa tietojen asianmukaista ja tietoturvallista käyttöä, rajaten pääsyn niille, joille tieto kuuluu, samalla suojaten tietoja ulkopuolisilta. Laadukas ohjelmisto antaa mahdollisuuden hallita omia tietojaan.

Apurahan hakeminen

Fuugin säätiön tavoite sääntöjensä mukaisesti on tukea erityisesti suomalaisia hankkeita ja toimijoita. Fuugin jatkuvaan rahoitushakuun voi osallistua koska tahansa täyttämällä hakemuslomakkeen. Hakemuksia voi lähettää myös muista kuin teemavuoden aiheista.