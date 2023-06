Keusote haluaa kuulla asukkaita: ota kantaa Hyvinvointialueohjelmaan!

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue on julkaissut luonnoksen Hyvinvointialueohjelmasta, jossa kuvataan, millä tavalla rakennetaan yhdessä elinvoimaista Keski-Uuttamaata ja turvataan asiakaslähtöiset ja sujuvat sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka ovat vaikuttavia, saavutettavia ja kustannustehokkaita.

Keusote toivoo alueen asukkaita tutustumaan ohjelman luonnokseen ja kertomaan omat kantansa siinä esitettyihin kehittämistoimenpiteisiin. Asukkaiden mielipiteitä kerätään verkossa olevalla kyselyllä, puhelinhaastatteluilla ja nettipaneelilla 15.8.2023 asti. Tämän jälkeen kommenttikierroksella saadut näkemykset käydään läpi, ja Hyvinvointialueohjelmasta tehdään päätös hyvinvointialueen aluevaltuuston kokouksessa syyskuussa.

– Joudumme ratkaisemaan, miten rakennamme entistä elinvoimaisemman ja hyvinvoivan hyvinvointialueen niin, että taloutemme olisi kestävällä pohjalla tulevina vuosina. Sote-palveluita kehittämällä turvaamme sujuvat ja oikea-aikaiset palvelut myös tulevaisuudessa, ja jotta pääsemme tähän tavoitteeseen, tarvitsemme nyt alueen asukkaiden kannanottoja. Kesä on parhaimmillaan, mutta toivomme kovasti, että asukkaat ehtivät osallistua, houkuttelee Mikko Komulainen, Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen hyvinvointialuejohtaja.

Sujuvat palvelut ja sitoutunut henkilöstö

Keusoten Hyvinvointialueohjelman luonnoksessa kuvataan, millä tavalla sote-palveluita tulee Keski-Uudellamaalla kehittää ja miten Keusoten veto- ja pitovoima työnantajana varmistetaan.

Hyvinvointialueiden raha on tulevina vuosina tiukassa. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen on katettava yhteensä noin 80 miljoonan euron alijäämä tulevien kahden vuoden aikana. Samaan aikaan esimerkiksi hoitohenkilöstöstä on kuitenkin pulaa.

Jotta Keski-Uudenmaan hyvinvointialue voi taata laadukkaat peruspalvelut jokaiselle asukkaalle, tulee tehdä sellaisia kehittämistoimenpiteitä, jotka varmistavat palveluiden sujuvuuden, vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden. Vastaavasti työntekijät täytyy voida sitouttaa ja työetuuksia parantaa, jotta voidaan vastata nykyiseen henkilöstöpulaan. Näihin liittyviä kehittämistoimenpiteitä kuvataan Hyvinvointialueohjelmassa.