Keusote jatkaa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueena

Sote-uudistus ja pelastustoimen uudistus ovat valtakunnallisesti yksi historiamme suurimmista hallinnollisista uudistuksista. Sen myötä maahamme on perustettu kunnista ja valtiosta erilliset hyvinvointialueet, joilla on alueellaan itsehallinto.

Uudistuksen tavoitteena on vastata syntyvyyden laskun ja ikääntymisen aiheuttamiin haasteisiin ja taata palvelujen saatavuus yhdenvertaisesti kaikkialla Suomessa sosiaali- ja terveyspalvelujen kysynnän kasvaessa. Suuremmalla sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäjällä on parempi mahdollisuus turvata sekä yhdenvertainen palvelujen saatavuus että toiminnan ja hallinnon tehokkuus myös yhteiskunnan muutosten keskellä.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialuejohtaja Mikko Komulainen on vakuuttunut, että muutos on Keski-Uudellamaalla iso mahdollisuus.

– Olemme Keusoten alueella valmistautuneet muutokseen hyvin ja voimmekin suhtautua siihen rauhallisin mielin. Meitä kuitenkin koskevat samat valtakunnalliset haasteet kuin koko sote-sektoria. Näitä ovat esimerkiksi palveluiden kysynnän kasvu ja rekrytointihaasteet. Siinä mielessä sote-uudistus tuleekin oikeaan aikaan: hyvinvointialueelle siirtyminen on meille kaikille mahdollisuus kehittää yhdessä palveluita entistä paremmiksi, Komulainen sanoo.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue on strategisilla sekä toiminnan ja talouden mittareilla valtakunnallista keskitasoa: hyvinvointialueella on asukkaita noin 200 000 ja työntekijöitä noin 4200. Hyvinvointialueen budjetti on noin 854,6 Me.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelut

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle siirtyvät palvelut:

sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymältä

koulujen kuraattorit ja psykologit Keusoten alueen kunnista

erityistä tukea tarvitsevien palveluita Eteva-kuntayhtymältä (Etevalta siirtyy palveluita usealle eri hyvinvointialueelle)

päihdehuollon palvelut Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymältä (Ridasjärven päihdehoitokeskus)

Näiden lisäksi Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä:

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos toimii kahdella hyvinvointialueella ja tuottaa pelastuspalvelut Keski-Uudenmaan ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueiden asukkaille.

HUS-yhtymä tuottaa erikoissairaanhoidon palvelut. Uudenmaan hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki omistavat HUS-yhtymän.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivut: www.keusote.fi