Keusote käynnistää maksuttoman C-hepatiittiviruksen (HCV) testauksen ja lääkehoidon

Moni suonensisäisiä huumeita käyttävä henkilö sairastaa C-hepatiittia. C-hepatiitin kantajia arvioidaan olevan Keusoten alueella noin 800. C-hepatiittipotilaiden lääkehoito on alkanut keväällä 2022 Keusoten mielenterveys- ja päihdepalveluissa. C-hepatiitti voidaan todeta HCV-hepatiittivirustestillä, joka otetaan verinäytteenä sormenpäästä.

Hoitamaton kroonistunut virustulehdus maksassa aiheuttaa maksakudoksen korvautumista sidekudoksella ja maksan vajaatoimintaa vuosien saatossa. Pitkän ajan kuluessa, usein vuosikymmenten, lisääntyy myös riski sairastua maksasyöpään.

C-hepatiitin hoito mahdollisimman varhaisessa vaiheessa on tärkeää infektioon liittyvän sairastavuuden ja kuolleisuuden vähentämiseksi. Hoito on kertaluonteinen 8 viikon pituinen suun kautta otettava lääkehoitojakso. Lääkkeet ovat hyvin siedettyjä, haittavaikutukset harvinaisia ja yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa on verrattain vähän. Infektio parantuu miltei kaikilla lääkkeet säännöllisesti ohjeen mukaan ottaneilla. Uusi tartunta ja infektio ovat kuitenkin mahdollisia lääkehoidon jälkeen.

- Mikäli epäilet, että sinä tai läheisesti sairastat C-hepatiittia, niin nyt on erityisen hyvä hetki hakeutua testaukseen ja hoitoon, toteaa mielenterveys- ja päihdepalvelujen esimies Marko Poikolainen.

Testa uksen ja hoitoon Hyvinkään tai Järvenpään Tykkiin

C-hepatiittiviruksen testaus ja hoito tapahtuu Keusoten mielenterveys- ja päihdepalvelujen terveysneuvontapisteissä.

Hyvinkäällä HCV-testejä tehdään ajalla 2.1.–13.1.2023 arkisin ma–pe klo 12–15 terveysneuvontapiste Tykissä, Sahanmäenkatu 1.Järvenpäässä HCV-testauksia tehdään ajalla 16.1.–27.1.2023 arkisin ma–pe klo 12–15 terveysneuvontapiste Jäken Tykissä, Wärtsilänkatu 10.

C-hepatiittiviruksen testausta varten tulee varata aika puhelimitse terveysneuvontapisteen sairaanhoitajalta arkisin virka-aikana numerosta p. 050 497 8844/ 050 497 2705 tai 050 497 0588.

Lisätietoja:

Marko Poikolainen, mielenterveys- ja päihdepalvelujen esimies

050 497 0663 | marko.poikolainen@keusote.fi