Keusote kutsuu alueen asukkaita puntaroiviin asukaspaneeleihin

Puntaroiva asukaspaneeli on kansalaisosallistumisen muoto, jota Keusotessa kokeillaan yhteistyössä Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran kanssa. Puntaroiviin asukaspaneeleihin valitaan joukko alueen asukkaita satunnaisotannalla. Tavoite on, että hyvinvointialueen päättäjät saavat asukaspaneeleiden lopputuloksena asukkailta harkitun ja jäsennellyn loppulausuman, jossa on suosituksia päätöksenteon tueksi.

Ensimmäinen asukaspaneeli pidetään marraskuussa ja kutsukirjeet on jo lähetetty. Kutsutut on valittu satunnaisotannalla, jotta asukaspaneeleissa kuuluisi mahdollisimman kattavasti eri-ikäisten ja eri taustoista tulevien hyvinvointialueen asukkaiden ääni. Kutsu on lähetetty 5000 Keusoten alueen asukkaalle ja paneeliin valikoituu ilmoittautuneista satunnaisotannan kriteerien mukaan noin 40 henkilöä.

– Kutsut on lähetetty Digi- ja väestötietovirastolta saadun satunnaisotoksen perusteella 5000 15–80-vuotiaalle asukkaalle. Asukaspaneeliin osallistujat valitaan ilmoittautuneiden joukosta siten, että he edustavat mahdollisimman kattavasti Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen asukkaita, kertoo Keusoten johtava asiantuntija Tero Seitsonen.

Lasten ja nuorten mielen hyvinvointia halutaan vahvistaa

Hyvinvointialueen asukkailla on tähänkin asti ollut monipuolisia mahdollisuuksia kehittää hyvinvointialueen palveluja, esimerkiksi osallistumalla asukaskehittäjätoimintaan tai asiakasraateihin. Puntaroivien asukaspaneelien kaltaista mahdollisuutta ei kuitenkaan ole aiemmin ollut: niissä pääsee antamaan arvokasta tietoa ja näkökulmaa nimenomaan päättäjille hyvinvointialueen päätöksenteon tueksi.

Ensimmäisessä asukaspaneelissa käsitellään lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin vahvistamista.

– Lasten ja nuorten tilanne puhututtaa ja aiheuttaa huolta. Myös tilastojen perusteella lasten ja nuorten mielen hyvinvointiin liittyvät asiat ovat ajankohtaisia. Keusoten päättäjät katsoivatkin, että tämä on juuri oikea aihe ensimmäiseen asukaspaneeliin, Seitsonen kertoo.