Keusote laajentaa 13–17-vuotiaiden lasten ja nuorten perheiden tukea

Kasvatus- ja perheneuvonta on hyvinvointialueiden järjestämää lapsiperheiden tukea: vanhemmuuden tukea, lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen tukea sekä pari- ja perhesuhteiden tukea. Aiemmin palvelua on saanut perheneuvolasta alle 13-vuotiaiden lasten perheet. Nyt palvelu on laajennettu koskemaan myös 13–17-vuotiaiden lasten ja nuorten perheitä. Palvelua tarjotaan nuorisoasemilla.

– Kyse on asiantuntijoiden antamasta neuvonnasta ja lyhytkestoisesta keskusteluavusta nuoren vanhemmille ja läheisille sekä tarvittaessa nuorelle itselleenkin, kertoo perhekeskuspalvelujen koordinoiva esimies Johanna Alajoutsijärvi.

Pulmia perheessä, koulussa tai kavereiden kanssa?

Nuorten vanhempia ja läheisiä halutaan tukea kasvatustyössä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kasvatus- ja perheneuvontaa saa ottamalla yhteyttä Nuorisoasemaan joko puhelimitse tai sähköisen yhteydenottolomakkeen kautta. Nuorella itsellään ei tarvitse olla asiakkuutta palveluissa.

Perheitä tuetaan hyvin monenlaisissa kysymyksissä ja erilaisissa elämäntilanteissa. Vanhempia voi esimerkiksi mietityttää nuoren kehitys, käyttäytyminen tai tunne-elämän asiat.

– Nuoren vanhemmat ja muutkin läheiset saavat tietoa ja tukea hyvin monenlaisiin vanhemmuuteen liittyviin kysymyksiin ja erilaisiin elämäntilanteisiin, kuten vanhempien eroon, perheenjäsenten välisiin ristiriitoihin tai nuoren pulmiin koulussa tai kavereiden kanssa. Kyse on nimenomaan matalan kynnyksen ja varhaisen vaiheen tuesta, ja rohkaisemmekin perheitä olemaan yhteydessä, kun tulee tunne ulkopuolisen avun tarpeesta. Palveluun ei tarvitse sitoutua pitkä-aikaisesti, usein jo yksi puhelinkeskustelu tai tapaaminen riittävät ja tuovat uusia ratkaisuja tai näkökulmia tilanteeseen, Alajoutsijärvi kertoo.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen nuorisoasema

puh. 019 226 0111 klo 8–20

Sähköinen yhteydenottolomake ja lisätietoja: www.keusote.fi/nuorisoasema