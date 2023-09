Keusote muisti henkilöstöään asiakas- ja potilasturvallisuuden edistämisestä

Maailman terveysjärjestö WHO:n julistama Maailman potilasturvallisuuspäivä on sunnuntaina 17.9. Keusotessa asiakas- ja potilasturvallisuuden systemaattista edistämistä ja turvallisuustekoja on tuotu esiin koko kuluneen viikon ajan. Viikko huipentui perjantaina 15.9. järjestettyyn juhlatilaisuuteen.

– Keusoten asiakas- ja potilasturvallisuutta edistää ja koordinoi oma työryhmä, joka kehittää systemaattista tekemistä ja valvoo sovittujen prosessien toteutumista. Käytännössä kuitenkin jokainen Keusoten työntekijä rakentaa turvallisuutta työarjessaan joka päivä. Tämän teemaviikon aikana haluamme nostaa henkilöstömme tekemiä turvallisuustekoja näkyville ja kiittää henkilöstöämme merkittävästä työstä asiakas- ja potilasturvallisuuden edistämiseksi, kiittää palvelujohtaja Susanna Pitkänen.

Keusoten lastensuojelu vuoden asiakas- ja potilasturvallisuusteko

Keusote palkitsi vuoden asiakas- ja potilasturvallisuustekona systeemisen toimintamallin juurruttamisen lastensuojeluun. THL:n valtakunnalliseksi lastensuojelun toimintamalliksi linjaama systeeminen toimintamalli on hyvin linjassa kansallisen asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian kanssa.

Systeemisessä työotteessa on keskeistä, että lasten ja perheiden elämä nähdään laajana kokonaisuutena, jossa kaikki osat vaikuttavat toisiinsa. Ytimessä on asiakkaana olevan lapsen ja hänelle tärkeiden ihmissuhteiden vahvistaminen ja tavoitteena on lapsen ja perheen osallisuuden ja toimijuuden sekä lapsen turvallisuuden ja hyvinvoinnin vahvistuminen. Tärkeää systeemisessä työotteessa on panostaa asiakassuhteen rakentamiseen.

Tähän mennessä jo reilusti yli 100 Keusoten lastensuojelun työntekijää on kouluttautunut systeemisen toimintamallin käyttöön. Lastensuojelun kouluttajapari on oman toimen ohella vastannut henkilöstön koulutusten toteuttamisesta, jolloin on ollut mahdollista kustannustehokkaasti kouluttaa laajasti lastensuojelun henkilöstöä.

– Systeeminen työote vahvistaa asiakkaan osallisuutta ja psyykkistä turvallisuutta. Lisäksi sen on myös todettu vaikuttavan myönteisesti työhyvinvointiin ja yhteistyökulttuuriin. Systeeminen työote vie lastensuojelutyötä vahvasti kohti STM:n asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian kärkitavoitteita. Olemme erittäin iloisia, että kehittämistyömme nähdään vaikuttavana myös tästä turvallisuuden parantamisen näkökulmasta, kiittää lastensuojelun kuntouttavan työn palveluesimies Tuija Ruuskanen.

Ansiomerkki infektio- ja tartuntatautien yksikölle

Asiakas- ja potilasturvallisuusviikon juhlistamistilaisuudessa annettiin myös Suomen potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistyksen (SPTY) myöntämä ansiomerkki Keusoten infektio- ja tartuntatautien yksikön henkilöstölle. Ansiomerkki myönnettiin yksikön tärkeästä roolista infektio- ja tartuntatautiriskin vähentämisessä Keski-Uudenmaan alueella.

Infektio- ja tartuntatautien yksikön henkilöstö tarjoaa asiantuntijatukea epidemioiden torjuntaan ja on mm. perustanut toimintatapoja yhtenäistävän hygieniavastaavien verkoston. Yksikkö panostaa tiiviiseen yhteistyöhön eri tahojen kanssa, ja on esimerkiksi koronapandemian aikana järjestänyt rivakasti laajat koulutukset ja ohjeistukset.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue onnittelee kaikkia asiakas- ja potilasturvallisuusviikolla palkittuja ja kiittää merkittävästä työstä turvallisuuden edistämiseksi!

Suomen potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistyksen (SPTY) myöntämä ansiomerkki luovutettiin Keusoten infektio- ja tartuntatautien yksikön henkilöstölle.